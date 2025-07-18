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В разведке США раскрыли правду о сфабрикованных Обамой против России данных

Разведка США: данные о якобы вмешательстве РФ в выборы были сфабрикованы Обамой
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Thanassis Stavrakis/AP

Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила на своей странице в соцсети X, что обвинения о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Об этом сообщает ТАСС.

«Американцы наконец узнают правду о том, как в 2016 году разведка была политизирована и превращена в оружие самыми влиятельными людьми администрации Обамы. Это стало основой многолетней попытки государственного переворота против президента Трампа, направленной на подрыв воли американского народа и разрушение нашей республики», — написала Габбард.

За несколько месяцев до выборов американская разведка была уверена: Россия не планировала и не могла вмешаться в американские выборы. Однако, после победы Трампа в декабре 2016 года, администрация Обамы поручила создать новый доклад, который противоречил прежним оценкам. Габбард отметила, что ключевой вывод разведки о том, Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

3 июля был выпущен аналитический отчет ЦРУ, в котором сказано, что доклад американских разведывательных служб о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года с целью поддержки Дональда Трампа был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным.

В этот же день сын президента США Дональд Трамп — младший заявил, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф должен продолжать разоблачать ложь о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Ранее сообщалось, что в США рассекретят документы администрации Байдена о внутреннем экстремизме.

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