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Трамп заявил, что Обама может избежать ответственности за обвинения против РФ

Трамп: Обама может избежать обвинений за фабрикацию обвинений
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Alex Brandon/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что его предшественнику, Бараку Обаме, вероятно, удастся избежать ответственности за сфабрикованные обвинения о предполагаемом вмешательстве Российской Федерации в американские выборы, благодаря предоставленному ему иммунитету. Об этом пишет РИА Новости.

На прошлой неделе Трамп обвинил Обаму в действиях, направленных на подрыв результатов выборов 2016 года.

18 июля глава Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала в социальной сети X сообщение, в котором утверждала, что обвинения в адрес Российской Федерации о вмешательстве в американские выборы в 2016 году были сфабрикованы администрацией Барака Обамы. По ее словам, за несколько месяцев до проведения голосования разведывательное сообщество выражало уверенность в отсутствии у Москвы намерений или возможностей оказать влияние на избирательный процесс. Однако, после победы Дональда Трампа администрация Обамы потребовала подготовить новый доклад, содержащий данные, противоречащие ранее сделанным оценкам.

Ранее Трамп показал Обаму за решеткой.

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