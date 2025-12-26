Зеленский объяснил, зачем хочет встретиться с Трампом до Нового года

Зеленский: встреча с Трампом нужна для согласования 10% в проекте мирного плана

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа нужна для согласования оставшихся 10% пунктов проекта мирного плана по урегулированию конфликта. Об этом украинский лидер заявил в ходе брифинга, передает портал «Новини.LIVE».

По словам главы республики, оставшиеся пункты плана касаются вопросов гарантий безопасности, территорий и восстановления Украины. При этом 90% плана уже согласованы на уровне делегаций, уточнил президент.

«Это не просто и никто не говорит, что 100% сразу будет. Но, тем не менее, мы должны каждой такой встречей, каждым таким разговором приближать желаемый результат», — сказал Зеленский.

Несколькими часами ранее Зеленский сообщил о запланированной встрече с Трампом, заявив, что в урегулировании конфликта «многое может решиться до Нового года». По информации украинских СМИ, встреча может состояться уже 28 декабря в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Анонс последовал после переговоров Зеленского с представителями США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. Ранее с ними переговоры провел спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

Ранее постпред США при НАТО сообщил «хорошую новость» по урегулированию на Украине.