В Кремле рассказали о помощи Ирану в случае эскалации ситуации

Кремль: РФ оказывает помощь не только Ирану, но и всему ближневосточному региону

Российская сторона оказывает помощь не только Ирану, но и всему ближневосточному региону. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Помощь не только Ирану, но и всему региону и делу региональной стабильности и мира Россия оказывает и сейчас. В том числе благодаря президентской активности, которая направлена на то, чтобы способствовать деэскалации напряженности», — сказал представитель Кремля.

До этого российский президент подтвердил готовность Москвы и дальше предпринимать посреднические усилия для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, РФ готова содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств.

6 января израильская государственная компания Kan со ссылкой на источники сообщила, что Нетаньяху обратился к Путину с просьбой передать Ирану послание о том, что Израиль не планирует нападать на Исламскую Республику.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН рассказал об обстановке в Иране.