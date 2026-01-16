Размер шрифта
В Иране заявили о задержании тысяч террористов и участников протестов

Tasnim: в Иране задержаны три тысячи террористов и участников беспорядков
Shutterstock

В Иране задержали несколько тысяч членов террористических группировок и участников массовых беспорядках. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По данным агентства, речь идет о трех тысячах задержанных граждан.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

В начале января иранские власти отключили по всей стране интернет и телефонную связь. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.

9 января американский президент заявил, что США нанесут Ирану «очень сильный удар», если в стране будут ликвидировать протестующих, недовольных экономической ситуацией в стране.

Ранее протестующие заявили о захвате города и округа в Иране.

