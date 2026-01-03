МИД России потребовал от США срочно прояснить ситуацию с захватом Мадуро

МИД: РФ требует от США внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро и его жены

Министерство иностранных дел России (МИД РФ) призвало США незамедлительно внести ясность в ситуацию с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Сесиль Флорес. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства», — говорится в сообщении МИД России.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы. Власти Венесуэлы потребовали подтвердить, что президент страны Николас Мадуро и его супруга живы после заявлений президента США.

Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в соцсетях появился снимок с возможным задержанием Мадуро.