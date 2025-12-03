«Сражаются за 30–50 километров». О чем не могут договориться Россия и Украина

Основным предметом спора между Россией и Украиной стали пространство примерно в 30-50 км и 20% территории ДНР, подконтрольной Киеву, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Вашингтон изучит возможности урегулирования с учетом позиций Москвы и Киева, чтобы понять, какие предложения могут устроить обе стороны. В Кремле подтвердили, что компромисс по территориальному вопросу пока не найден. Ни Украина, ни Россия не готовы уступать.

Главным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной стали 20% территории Донецкой народной республики (ДНР), оставшиеся под контролем Киева, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.

«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области [ДНР], которые остаются [под контролем Украины]. Мы пытались выяснить, и я думаю, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее», — сказал он.

Несмотря на спорный момент, стороны стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года, отметил Рубио. Однако для достижения конечной цели этого пока недостаточно, заметил госсекретарь.

«Мы все еще недостаточно близки, но это может измениться», — подчеркнул он.

Рубио заверил, что Белый дом работает над сделкой уже 10 месяцев и «сделает все возможное» для достижения мира. По его словам, Вашингтон изучит возможности урегулирования с учетом позиций России и Украины, чтобы понять, какие предложения могут устроить обе стороны. При этом необходимо вести переговоры именно с обеими сторонами, подчеркнул политик.

«В этот процесс вовлечены некоторые нерациональные люди, которые полагают, что мы должны говорить лишь с Украиной и совсем не вести переговоров с Россией. Невозможно завершить войну между Россией и Украиной, не ведя переговоры с Россией, но также нужно принимать во внимание позицию Украины», — сказал он.

Дипломат обратил внимание, что США намерены «остановить войну», «защитить долгосрочный суверенитет и независимость Украины, чтобы она не стала марионеточным государством, а была действительно независимой и суверенной, дать ее экономике не просто восстановиться, а процветать, превратить ее историю в историю успеха». По его мнению, через 10 лет ВВП Украины «может быть больше российского, если все делать правильно».

Тем не менее достижение украинского урегулирования будет зависеть только от позиций Москвы и Киева, продолжил он.

«Если они решат, что не хотят закончить войну, она продолжится. Мы будем пытаться закончить ее», — подчеркнул Рубио.

Вашингтон вовлечен в процесс урегулирования только потому, что США «единственные, кому это под силу», объяснил госсекретарь. По его мнению, Китай и европейские страны не в состоянии прекратить «самый нелогичный» конфликт, в котором «никто не выигрывает в традиционном смысле».

Рубио также затронул тему финансирования Киева. Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты не могли бы безгранично давать деньги Украине.

«Некоторые люди полагают, что наша политика должна состоять просто в продолжении финансирования Украины в неограниченных объемах столько, сколько продолжается эта война. Это нереалистично. Этого не произойдет », — отметил он в интервью Fox News.

Рубио обратил внимание, что «нельзя оказывать поддержку в таких объемах и масштабах». У Вашингтона «есть миллион вещей в мире, на которых нужно сосредоточиться» вместо попыток урегулирования украинского конфликта, резюмировал руководитель внешнеполитического ведомства.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон «больше не участвует в этой войне финансово». Он напомнил, что экс-глава Белого дома Джо Байден «раздал $350 млрд, как конфеты» .

«Я ничего не раздаю. Мы продаем оборудование НАТО. Европейские страны платят нам за оборудование 100% его стоимости, а затем они привозят его на Украину или делают с ним все, что им заблагорассудится. Но мы пытаемся урегулировать эту ситуацию», — добавил Трамп.

Компромисс не найден

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились пятичасовые переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал прошедшую беседу «полезной, конструктивной, весьма содержательной». Он подтвердил, что на встрече обсуждался «наиболее важный» территориальный вопрос, но «компромиссного варианта найдено не было» . Стороны приняли решение не раскрывать деталей беседы.

На Украине официально пока не комментировали прошедшие в Кремле переговоры России и США. Однако накануне телеканал ABC News со ссылкой на источник заявил, что представители Вашингтона и Киева во время встречи во Флориде 30 ноября также не смогли достичь прогресса по территориальному вопросу.

«Украина не готова уступать территории», — добавил телеканал.