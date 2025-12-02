Неприятная сделка или «будет еще хуже»: Киев готовится к двум путям развития конфликта

Последствия боев в населенном пункте Константиновка в ДНР, 28 ноября 2025 года

Кулеба: без мирного соглашения конфликт продлится много лет

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт может продлиться много лет, если сейчас не будет достигнуто мирное соглашение. По его словам, Украина — в уязвимом положении, так как Россия способна наносить Киеву критический ущерб. Заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о тупике на переговорах Украины и США из-за вопроса о территориальных уступках. Также стало известно, что Киев готовит свою экономику сразу к двум сценариям: затяжным боям и к прекращению огня.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью порталу «Новини Live» заявил, что конфликт может затянуться, если не будет достигнуто мирное соглашение.

«Если не будет достигнуто соглашение, которое всем не понравится, но зафиксирует состояние тактического поражения и стратегической победы, тогда еще будет много лет война. Будет как есть и еще хуже», — сказал Кулеба.

По его словам, Украина находится в уязвимом положении, так как у РФ есть возможность наносить Киеву критический ущерб .

Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник, переговоры по мирному договору между делегациями США и Украины во Флориде зашли в тупик из-за пункта о территориальных уступках.

«Источник сообщил, что Россия по-прежнему не готова обсуждать какую-либо форму прекращения огня, а Украина не готова уступать территории», — сообщает ABC News.

Собеседник канала также рассказал, что на встрече делегаций США и Украины обсуждались гарантии безопасности для Киева, возможные выборы на Украине и дальнейший статус российских активов. По словам источника, вопрос о замороженных активах был «ключевым» для россиян.

По данным канала, по самым сложным вопросам на переговорах во Флориде прогресса не достигли .

Однако по итогам встречи с украинской делегацией госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что переговоры были «очень продуктивными и полезными».

Киев готовится ко всему

Газета Financial Times сообщила, что Украина готовится сразу к двум возможным сценариям развития конфликта: и к достижению мира, и к затяжным боям. Киев уже начал реструктуризацию долгов на сумму $2,6 млрд, привязанных к экономическому росту.

«США проиграли, Украина не пошла на уступки». Чем завершились переговоры во Флориде? В минувшие выходные во Флориде прошли переговоры США и Украины. Украинскую делегацию возглавил... 01 декабря 17:03

Газета отмечает, что реструктуризация долга требуется для продолжения финансирования обороны Украины.

«Без реструктуризации Украине придется выплатить миллиарды долларов в случае восстановления экономики по окончании конфликта, что заберет жизненно важные средства из оборонной сферы и восстановления государственной инфраструктуры», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

Издание сообщило, что Киев, вероятно, стремится подготовить свои финансы к потенциальному заключению мирного соглашения с Москвой. В то же время это может указывать и на понимание властями необходимости сдержать рост долгов, если военные действия затянутся.

При этом Европейский центробанк отказался поддержать выплату Украине €140 млрд под залог замороженных российских активов.

Мира не предвидится: что думают в НАТО

Тем временем представитель НАТО скептически относится к возможности скорого урегулирования. Замначальника штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине Майк Келлер заявил Welt, что в настоящее время окончания конфликта «не предвидится» .

«Тем более важна выдержка Запада — не с точки зрения отдельных видов чудо-оружия, которых не существует, а с точки зрения постоянного потока материалов и надежных перспектив для Украины», — сказал генерал НАТО.

Келлер подчеркнул, что западные союзники должны обеспечить бесперебойный поток на Украину оружия и финансирования на фоне дефицита ресурсов на передовой и в тылу.

Руководство Украины также не считает, что по вопросу заключения мирного соглашения «дело уже решено», пишет CNN со ссылкой на источники.

«Украинцы считают, что Трамп рассматривает [своего зятя Джареда] Кушнера как наиболее близкого человека. Они надеются, что Джаред сможет сократить отставание, они работают с администрацией над этим, но они не думают, что это — финишная прямая», — приводит телеканал слова неназванного источника.

В Кремле ранее говорили, что выводы о скором конце конфликта на Украине пока преждевременны.