Неприятная сделка или «будет еще хуже»: Киев готовится к двум путям развития конфликта

Кулеба: без мирного соглашения конфликт продлится много лет
Последствия боев в населенном пункте Константиновка в ДНР, 28 ноября 2025 года

Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade via AP
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт может продлиться много лет, если сейчас не будет достигнуто мирное соглашение. По его словам, Украина — в уязвимом положении, так как Россия способна наносить Киеву критический ущерб. Заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о тупике на переговорах Украины и США из-за вопроса о территориальных уступках. Также стало известно, что Киев готовит свою экономику сразу к двум сценариям: затяжным боям и к прекращению огня.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью порталу «Новини Live» заявил, что конфликт может затянуться, если не будет достигнуто мирное соглашение.

«Если не будет достигнуто соглашение, которое всем не понравится, но зафиксирует состояние тактического поражения и стратегической победы, тогда еще будет много лет война. Будет как есть и еще хуже», — сказал Кулеба.

По его словам, Украина находится в уязвимом положении, так как у РФ есть возможность наносить Киеву критический ущерб.

Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник, переговоры по мирному договору между делегациями США и Украины во Флориде зашли в тупик из-за пункта о территориальных уступках.

«Источник сообщил, что Россия по-прежнему не готова обсуждать какую-либо форму прекращения огня, а Украина не готова уступать территории», — сообщает ABC News.

Собеседник канала также рассказал, что на встрече делегаций США и Украины обсуждались гарантии безопасности для Киева, возможные выборы на Украине и дальнейший статус российских активов. По словам источника, вопрос о замороженных активах был «ключевым» для россиян.

По данным канала, по самым сложным вопросам на переговорах во Флориде прогресса не достигли.

Однако по итогам встречи с украинской делегацией госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что переговоры были «очень продуктивными и полезными».

Киев готовится ко всему

Газета Financial Times сообщила, что Украина готовится сразу к двум возможным сценариям развития конфликта: и к достижению мира, и к затяжным боям. Киев уже начал реструктуризацию долгов на сумму $2,6 млрд, привязанных к экономическому росту.

Газета отмечает, что реструктуризация долга требуется для продолжения финансирования обороны Украины.

«Без реструктуризации Украине придется выплатить миллиарды долларов в случае восстановления экономики по окончании конфликта, что заберет жизненно важные средства из оборонной сферы и восстановления государственной инфраструктуры», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

Издание сообщило, что Киев, вероятно, стремится подготовить свои финансы к потенциальному заключению мирного соглашения с Москвой. В то же время это может указывать и на понимание властями необходимости сдержать рост долгов, если военные действия затянутся.

При этом Европейский центробанк отказался поддержать выплату Украине €140 млрд под залог замороженных российских активов.

Мира не предвидится: что думают в НАТО

Тем временем представитель НАТО скептически относится к возможности скорого урегулирования. Замначальника штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине Майк Келлер заявил Welt, что в настоящее время окончания конфликта «не предвидится».

«Тем более важна выдержка Запада — не с точки зрения отдельных видов чудо-оружия, которых не существует, а с точки зрения постоянного потока материалов и надежных перспектив для Украины», — сказал генерал НАТО.

Келлер подчеркнул, что западные союзники должны обеспечить бесперебойный поток на Украину оружия и финансирования на фоне дефицита ресурсов на передовой и в тылу.

Руководство Украины также не считает, что по вопросу заключения мирного соглашения «дело уже решено», пишет CNN со ссылкой на источники.

«Украинцы считают, что Трамп рассматривает [своего зятя Джареда] Кушнера как наиболее близкого человека. Они надеются, что Джаред сможет сократить отставание, они работают с администрацией над этим, но они не думают, что это — финишная прямая», — приводит телеканал слова неназванного источника.

В Кремле ранее говорили, что выводы о скором конце конфликта на Украине пока преждевременны.

