«До политиков в Киеве никак не доходит». Какими должны быть гарантии безопасности для Украины?

Украина и США на переговорах обсуждали вопрос о гарантиях безопасности для Киева, однако, как пишут СМИ, он остался нерешенным. Ранее экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный среди гарантий безопасности называл вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на ее территории или военного контингента союзных стран. Почему эти гарантии не сработают и какими они должны быть, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Встреча во Флориде

Вчера во Флориде на гольф-курорте Shell Bay завершились переговоры между американской и украинской делегациями по вопросу урегулирования конфликта на Украине. О чем удалось договориться на этой встрече, на данном этапе неизвестно.

Со стороны США в переговорах принимали участие госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров. Обсуждения касались графика выборов на Украине, возможного обмена территориями между Киевом и Москвой и других чувствительных вопросов.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает, что Украина не согласовала с США на переговорах во Флориде гарантии безопасности для Киева в случае подписания документов по мирному урегулированию конфликта.

Для начала отметим, что встречу во Флориде делегаций США и Украины не стоит представлять как классические переговоры и достижение каких-либо соглашений и согласований. Подобные мероприятия проходят между сторонами, обладающими примерно равными возможностями и ресурсами. Только тогда возможны обсуждения и достижение компромиссов.

А когда на встречу прибывают представители государства, бюджет которого и содержание национальных вооруженных сил чуть ли не полностью зависят от дотаций государств-партнеров, то о каких-либо «согласованиях» и «соглашениях» можно говорить с очень большой натяжкой. Права на наличие собственного мнения в такой ситуации у Украины попросту нет.

Так что, скорее всего, во Флориде со стороны США состоялась диктовка условий и пунктов будущего соглашения для украинской делегации. Но считать, что на курорте Shell Bay Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер каким-либо образом транслировали Киеву российскую позицию по вопросам урегулирования конфликта, было бы большой военно-политической ошибкой.

Вашингтон в этом случае преследует сугубо проамериканские интересы и никаких других. Задача США на данном этапе, скорее всего, заключается в том, что завершить войну таким образом, чтобы Россия не выглядела однозначно победителем в этом конфликте, а Украина не выглядела проигравшей стороной.

Так что информация о том, что «Украина не согласовала с США на переговорах во Флориде гарантии безопасности для Киева» должна, скорее всего, трактоваться следующим образом: нажим на представителей Киева со стороны США на переговорах во Флориде оказался на данном этапе недостаточным, чтобы Украина однозначно восприняла позицию Вашингтона по вопросам гарантий безопасности.

Какими могут быть гарантии безопасности

Да и надо прямо сказать, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины со стороны Запада однозначно стал причиной полного помешательства представителей военно-политического руководства в Киеве и прийти в себя и как-то переместиться в сферу реальной политики они до сих пор не могут.

К примеру, экс-главнокомандующий ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный среди гарантий безопасности называл вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на ее территории или военного контингента союзных стран.

До этого генерала с лицом прапорщика никак не доходит, что именно эти устремления и высказывания руководства Украины и привели к Специальной военной операции. А если предположить, что на этом по-прежнему будут настаивать в Киеве, то завершение вооруженного конфликта на Украине не предвидится даже в туманном будущем. Более того, в подобном случае непременно будет и второй, и третий раунд этого вооруженного противостояния.

Гипотетическое вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на ее территории в качестве гарантий безопасности означает войну

А к мнениям экс-главкома ВСУ не стоит прислушиваться в принципе. Ранее украинский генерал неоднократно выступал в прессе со статьями по военным вопросам. Никаких геостратегических откровений и новаций в сфере военной науки в этих материалах при самых тщательных поисках обнаружено не было. Тексты экс-главкома ВСУ представляли собой, как правило, набор банальностей и рассуждений на уровне командира батальона.

В первоначальных 28 пунктах мирного плана Дональда Трампа вопрос гарантий был зафиксирован следующим образом – «если Россия вторгнется в Украину, то, кроме решительного скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новых территорий и все другие преимущества этой сделки будут аннулированы».

Кроме того, план Трампа предполагал, что Украина закрепит в своей конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в будущем. И Альянс не будет размещать свои войска на Украине.

Есть основания полагать, что этого в качестве гарантий безопасности вполне достаточно и на большее Киеву рассчитывать не на что.

Однако украинская сторона настаивает на организации встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Самое неуместное слово здесь – «настаивает». Положение на фронтах СВО и экономическая ситуация на Украине исключает возможность на чем-либо настаивать.

До политиков и военных в Киеве никак не доходит, что самая главная гарантия безопасности для Украины – добрососедские отношения с Россией и радикальное переформатирование всего украинского проекта с переориентацией практически всех векторов внешней и внутренней политики украинского государства.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).