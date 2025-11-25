Финляндия строит забор на границе с Россией, который обойдется бюджету почти в €2,5 млрд. В российском МИД с иронией прокомментировали эту новость, посоветовав Хельсинки не забыть построить еще и туалеты на случай победы «худших фобий», так как «это единственное, что им пригодится». Скоро исполняется ровно два года с момента закрытия границы.

Власти Финляндии начали возводить забор в нескольких метрах от границы с Россией, передает телерадиокомпания Yle со ссылкой на погранслужбу страны. В Лапландии работы должны быть завершены уже к 9 декабря.

Ограждение изготовлено из 3,5-метровой плотной сетки-рабицы. Через каждые 20 метров планируется установить мачты с камерами и посты наблюдения, через каждые 500 метров – проходы для обслуживания, через каждые 3 километра – проходы для животных.

Стоимость возведения ограждения на каждые 200 километров примерно равна €362 млн. Протяженность границы – 1300 километров.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя новость о строительстве забора, рекомендовала финским властям не забыть построить еще и туалеты на случай победы «худших фобий».

«Теперь властям Финляндии важно не забыть построить туалеты. Если их худшие фобии начнут брать верх над разумом — это единственное, что им пригодится», — сказала она в беседе с ТАСС.

Финские власти начали постепенно закрывать границу еще осенью 2023 года, объясняя свое решение растущим потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, которые якобы незаконно проникают на территорию Евросоюза.

В декабре в Хельсинки должен пройти автопробег, который организует русскоязычное «Александровское общество». Он приурочен ко второй годовщине полного бессрочного закрытия границы. Акция призвана напомнить, что права людей на свободу передвижения и семейные связи были нарушены.

Политолог Юрий Светов считает, что многие преувеличивают значимость подобных акций, поскольку в них участвует не так уж много людей. В основном это те, у кого есть родственные связи с РФ.

«Массовой поддержки этого протеста в финском обществе нет. Опросы общественного мнения показывают, что 80% финнов за враждебную политику по отношению к России. Они поддерживают закрытие границ, они не хотят контактов с российскими гражданами», – говорит он.

Кнут для Путина

На прошлой неделе президент Финляндии Александр Стубб призвал Запад применить против президента России Владимира Путина «кнут».

«Он (президент США Дональд Трамп. – «Газета.Ru») попробовал пряник на Аляске и в телефонном разговоре с Путиным. А когда понял, что русские не собираются двигаться дальше и не заинтересованы в мире, он выбрал кнут», — сказал он, добавив, что следующим шагом против России должны стать новые американские санкции.

Глава российского дипведомства Сергей Лавров сегодня заявил, что десятилетия нейтралитета Финляндии не заглушили нацистского прошлого государства, которое вместе с Германией участвовало в зверствах в годы Второй мировой войны.

«Они вместе с Адольфом Гитлером занимались оккупацией Советского Союза, организацией блокады Ленинграда, были замешаны в зверствах и этнических чистках», — напомнил Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации «Франко-Российский диалог».

Министр признался, что был искренне убежден в том, что годы нейтралитета и добрососедства с РФ «что-то значили для Финляндии», и выразил сожаление, что это оказалось не так. Однако президент страны Александр Стубб, делая «откровенно русофобские заявления», является примером того, что «нацистские ростки» в этой стране не искоренены.