В Финляндии пройдут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

В Финляндии 14 декабря устроят автопробеги в поддержку открытия границы с РФ

В Финляндии проведут серия автопробегов в поддержку открытия границы с Россией. Об этом сообщает русскоязычное «Александровское общество» в Telegram-канале.

«В воскресенье, 14 декабря 2025 года, Александровское общество совместно с Иваном Девяткиным, Марко Хилтуненом и другими активистами организует серию автопробегов ко всем финским пунктам пропуска на границе с Россией», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мероприятия приурочены ко второй годовщине полного бессрочного закрытия границы. Акция призвана напомнить, что в ходе закрытия границ права на свободу передвижения и семейные связи были нарушены.

Автопробег начнется в 12:00. В этот момент все машины клаксонами дадут сигнал о необходимости открытия границы как в целях соблюдения прав человека, так и для улучшения общей ситуации в Восточной Финляндии.

13 ноября руководитель подразделения пограничной безопасности Финляндии Юсси Напола сообщил, что финские власти при возможном открытии границы с Россией планируют возобновить движение на некоторых пунктах пропуска. По его словам, решение о количестве открываемых пунктов будет зависеть от оценки потока пересекающих границу и спроса на передвижение в разных частях восточной границы.

Граница между Финляндией и Россией остается закрытой по решению финских властей с ноября 2023 года. Ограничения ввели якобы на фоне потока беженцев из третьих стран, при этом власти Финляндии обвиняли Россию в якобы направленном перемещении просителей убежища к границе.

