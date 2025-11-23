На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии пройдут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

В Финляндии 14 декабря устроят автопробеги в поддержку открытия границы с РФ
true
true
true
close
Michael Nitzschke/Global Look Press

В Финляндии проведут серия автопробегов в поддержку открытия границы с Россией. Об этом сообщает русскоязычное «Александровское общество» в Telegram-канале.

«В воскресенье, 14 декабря 2025 года, Александровское общество совместно с Иваном Девяткиным, Марко Хилтуненом и другими активистами организует серию автопробегов ко всем финским пунктам пропуска на границе с Россией», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мероприятия приурочены ко второй годовщине полного бессрочного закрытия границы. Акция призвана напомнить, что в ходе закрытия границ права на свободу передвижения и семейные связи были нарушены.

Автопробег начнется в 12:00. В этот момент все машины клаксонами дадут сигнал о необходимости открытия границы как в целях соблюдения прав человека, так и для улучшения общей ситуации в Восточной Финляндии.

13 ноября руководитель подразделения пограничной безопасности Финляндии Юсси Напола сообщил, что финские власти при возможном открытии границы с Россией планируют возобновить движение на некоторых пунктах пропуска. По его словам, решение о количестве открываемых пунктов будет зависеть от оценки потока пересекающих границу и спроса на передвижение в разных частях восточной границы.

Граница между Финляндией и Россией остается закрытой по решению финских властей с ноября 2023 года. Ограничения ввели якобы на фоне потока беженцев из третьих стран, при этом власти Финляндии обвиняли Россию в якобы направленном перемещении просителей убежища к границе.

Ранее Артемий Лебедев призвал не открывать границу с Финляндией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами