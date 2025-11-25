На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог оценил перспективы налаживания отношений России и Финляндии

Shutterstock

Политолог Юрий Светов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал готовящийся в Финляндии автопробег в поддержку открытия границы с Россией. По мнению эксперта, многие преувеличивают значимость подобных акций, поскольку в них участвует не так уж много людей. В основном это те, у кого есть родственные связи с РФ, пояснил он.

«Массовой поддержки этого протеста в финском обществе нет. Опросы общественного мнения показывают, что 80% финнов за враждебную политику по отношению к России. Они поддерживают закрытие границ, они не хотят контактов с российскими гражданами», — отметил Светов.

В этом же ключе действует и президент Финляндии Александр Стубб, продолжил политолог. Вместо немногочисленных протестов он посоветовал обратить внимание на военные учения, которые проходят на территории страны, вблизи российской границы.

Как сообщает русскоязычное «Александровское общество», автопробег запланирован на 14 декабря.

Мероприятие приурочено ко второй годовщине полного бессрочного закрытия границы. Акция призвана напомнить, что права людей на свободу передвижения и семейные связи были нарушены.

Автопробег начнется в 12:00. В этот момент все машины клаксонами дадут сигнал о необходимости открытия границы как в целях соблюдения прав человека, так и для улучшения общей ситуации в Восточной Финляндии.

Ранее в Финляндии захотели запретить россиянам покупку квартир.

