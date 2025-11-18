Президент Финляндии заявил, что против Путина нужно «применить кнут»

Запад должен применить против президента России Владимира Путина «кнут», речь идет о введении санкций. Об этом в интервью газете Politico заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Он (президент США Дональд Трамп – «Газета.Ru») попробовал пряник на Аляске и в телефонном разговоре с Путиным. А когда понял, что русские не собираются двигаться дальше и не заинтересованы в мире, он выбрал кнут», — сказал он.

По словам Стубба, сейчас «мы находимся в режиме кнута», а следующим шагом против России должны стать новые американские санкции.

Трамп выразил готовность утвердить законопроект, направленный на ужесточение санкций в отношении России, при условии включения в документ положения, закрепляющего за главой государства исключительное право на принятие окончательного решения о введении или снятии санкционных мер.

