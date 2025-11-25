Десятилетия нейтралитета Финляндии не заглушили нацистского прошлого государства, которое вместе с Германией участвовало в зверствах в годы Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации «Франко-Российский диалог».

«Они вместе с Адольфом Гитлером занимались оккупацией Советского Союза, организацией блокады Ленинграда, были замешаны в зверствах и этнических чистках», — напомнил Лавров.

При этом, как добавил министр, он был искренне убежден в том, что годы нейтралитета и добрососедства с РФ что-то значили для Финляндии. Однако президент страны Александр Стубб, делая «откровенно русофобские заявления», является примером того, что «нацистские ростки» в этой стране не искоренены, считает глава МИД.

До этого член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Стубб заражен русофобией и не способен адекватно оценить реальность. По словам сенатора, русофобия порождает глупость в политических оценках. Причем он удивлен тем, что многие западные политики «не стесняются выставлять свою глупость на публичное обозрение».

Ранее президент Финляндии заявил, что против Путина нужно «применить кнут».