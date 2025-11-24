На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над Россией сбили 93 беспилотника. Военная операция, день 1370-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1370-й день
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили 93 беспилотника над российскими регионами. Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу с украинской делегацией в Женеве «самым продуктивным» на данный момент раундом переговоров по проекту мирного урегулирования конфликта. По данным газеты The New York Post, после нее в рабочий план США уже внесли изменения. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:19

Украинской делегации в ходе прошедших переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных для Киева пунктов мирного плана, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

9:03

Делегация США хочет провести отдельную встречу с представителями РФ по Украине, сообщает ABC со ссылкой на американского чиновника.

8:48

Европа готовится к тому, что США прекратят поддержку Украины на фоне проблем с урегулированием конфликта, заявил Financial Times европейский чиновник.

8:35

8:23

США в настоящий момент выступают против встречи с представителями Европы и Киева в трехстороннем формате в рамках украинского урегулирования, передает агентство Bloomberg.

8:17

В рабочий план США по урегулированию конфликта на Украине внесли изменения после переговоров Киева и Вашингтона в Женеве, сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.

8:10

Американская и украинская делегации провели в Женеве «самый продуктивный» на данный момент раунд переговоров по проекту мирного урегулирования конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, сторонам удалось сократить число «неурегулированных пунктов» проекта соглашения, а остающиеся открытыми вопросы «не являются непреодолимыми». Белый дом остался доволен «высокой продуктивностью консультаций».

8:05

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 93 беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

45 дронов сбили над Белгородской областью, девять — над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской, четыре — над Воронежской. Еще 20 БПЛА перехватили над акваторией Черного моря, восемь — над Азовским морем.

8:01

Сегодня 1370-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Все новости на тему:
Санкции против России
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
На Украине заявили о корректировке мирного плана Трампа в свою пользу
«Они прямо вокруг нас». Физик Алексей Семихатов — о возможных параллельных вселенных
Физик Семихатов: мы не видим параллельные вселенные, так как они перпендикулярны
Европейские политики написали письмо Трампу в ответ на мирный план по Украине
Несколько пригородных поездов задержали на Ленинградском направлении
Появились подробности по делу убийства родственников Шаляпина
США хотят провести встречу с представителями России по Украине
В Совфеде призвали Трампа не ждать благодарности от Украины
Новости и материалы
Россияне рассказали, почему покупают еду «только для себя»
В Запорожской области осудили на 16 лет мужчину за передачу данных СБУ
СМИ сообщили, что США пригрозили Украине полным прекращением любой помощи
В России объем наличных денег в обращении взлетел в пять раз
Житель Красноярска сломал лапу доберману и выбросил его в подъезд
Алсу прервала свое выступление в Москве
Покупателей квартир предупредили о росте рисков в 2026 году
Большинство россиян планируют встретить 2026 год в путешествии
Мошенники создают фейковые чаты поиска пропавших военных для хищения денег
ПКР рассчитывает на участие российских спортсменов в Паралимпиаде-2026
МВД напомнило о правилах финансовой самообороны в цифровую эпоху
На Западе рассказали об ударе по Зеленскому
Центробанк предложил Минэкономики ограничить финансовые продукты маркетплейсов
Роналду забил 954-й гол в карьере ударом через себя
В сенате США раскритиковали мирный план Трампа
Меладзе заработал более миллиона рублей на вкладах в России с начала СВО
Бывшая пресс-секретарь Зеленского дала ему совет по мирному плану Трампа
Стала известна цель возможного визита Зеленского в США
Все новости
Москвичка и ее маленький сын таинственно исчезли в Турции
В Госдуме заявили о провале мусорной реформы в России
СМИ сообщили о перехвате Королевским флотом Британии российских корвета и танкера
ВМС Британии сообщили о перехвате и сопровождении российских корвета и танкера
«Глыба мирового футбола»: ушел из жизни Никита Симонян. Ему было 99 лет
Умер легендарный футболист «Спартака» Никита Симонян
«Самая продуктивная и содержательная встреча». В Женеве прошли переговоры США и Украины
Белый дом: США и Украина остались довольны мирными переговорами в Женеве
«Связано с мерами безопасности». Операторы предупредили об ограничении мобильного интернета
Операторы предупредили абонентов о возможном ограничении доступа к мобильному интернету
«Моя плеяда уже ушла». Умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян
24 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 24 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Дело «Стоптайма»: «певицу иноагентов» выпустили на свободу. И возможно, из страны
Наоко и других музыкантов «Стоптайма» выпустили на свободу после трех арестов
«Лопнет как шарик». В России предупредили, что будет с Литвой в случае блокады Калининграда
Колесник: на блокаду Калининграда Россия ответит согласно своей военной доктрине
Европа подготовила свой план мира на Украине. Чем он отличается от американского?
Евросоюз выступил против изменений границ Украины и ограничения численности ВСУ
«И пусть твой пукан разорвет». В Подмосковье осудили экс-стюардессу за оскорбление танкиста
Суд приговорил стюардессу Волкову к семи годам за оскорбление участника СВО
«Зарево и столб дыма». ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье
Воробьев: в Шатуре восстанавливают теплоснабжение после атаки ВСУ на ГРЭС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами