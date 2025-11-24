«Не последняя правка». Что происходит с мирным планом по Украине?

Зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, специальный представитель США Стив Уиткофф, государственный секретарь США Марко Рубио и министр армии США Дэниел Дрисколл перед началом закрытых переговоров с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком в Женеве, 23 ноября 2025 года

Соединенные Штаты согласились внести изменения в предложенный ранее мирный план по Украине, который состоял из 28 пунктов. По данным СМИ, в ходе встречи с украинской делегацией в Женеве госсекретарь США Марко Рубио сгладил «зловещее» впечатление Киева от документа, а крайний срок утверждения инициативы был сдвинут. Как Россия отреагирует на изменения первоначального плана и что конкретно Украина и Европа хотят скорректировать — в материале «Газеты.Ru».

Встреча американской и украинской сторон в Женеве для обсуждения мирного плана разительно отличались от «зловещей встречи в Киеве», которая состоялась 19 ноября. Во многом этому способствовал госсекретарь Марко Рубио, который возглавил делегацию США, делится мнением журнал The Economist.

По итогам встречи Рубио назвал мирный план «незавершенной работой». В связи с этим крайний срок согласования сделки, назначенный Трампом на 27 ноября, был сдвинут, «по крайней мере на данный момент» .

«Госсекретарь Марко Рубио попытался преуменьшить значение распространенных утверждений о том, что план изначально был написан российской стороной <...> Он также не стал акцентировать внимание на крайнем сроке, предположив, что впереди могут быть дополнительные переговоры», — пишет о прошедшей встрече газета The Washington Post.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры по мирному плану с участием представителей США, Европы и украинской делегации. После чего многие западные издания сообщили, что новый текст документа «разительно отличается от первоначального».

По итогам переговоров глава украинской делегации Андрей Ермак заявил, что встреча была «конструктивной, целенаправленной и проходила в духе взаимного уважения, подчеркнув общую приверженность достижению справедливого и прочного мира».

«Обе стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и гарантировать стабильный и справедливый мир. В результате переговоров делегации подготовили обновленный и пересмотренный рамочный мирный документ», — написал политик в своих социальных сетях.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получала обновленный в Женеве план по урегулированию конфликта на Украине.

«Мы пока не видели никакого плана. Читали заявления. По итогам дискуссии в Женеве в тот текст были внесены корректировки. Диалог продолжается, контакты будут продолжаться. Официально ничего не получали», — сказал представитель Кремля.

Первоначальное предложение из 28 пунктов, выдвинутое Соединенными Штатами на прошлой неделе, многие европейские и украинские политики сочли равносильным капитуляции. Демократы также раскритиковали план, назвав его списком пожеланий России.

«Последний шанс для урегулирования». Чем новый план по Украине отличается от предыдущих Опубликован полный текст нового мирного плана президента США Дональда Трампа, который состоит из 28... 21 ноября 18:42

Переговоры проходят на фоне постепенного укрепления позиций российских войск на фронте. Президент Украины Владимир Зеленский также оказался под давлением внутри страны, поскольку крупный коррупционный скандал затронул приближенных к нему чиновников.

Не последняя правка

В воскресенье, 23 ноября, Великобритания, Франция и Германия от лица всего Евросоюза разработали встречное предложение, сообщило агентство Reuters.

Ключевые изменения касаются в первую очередь повышения численности украинских военнослужащих до 800 тыс. человек в мирное время, исключения прямого запрета на расширение НАТО и включения Украины в альянс, а также использования российских активов.

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук также заявил, что возможность будущего членства в ЕС и НАТО должна стать элементом гарантий безопасности Украины и мирного плана.

Выступая на саммите в Стокгольме, спикер украинского парламента обозначил «красные линии» Киева: признание бывших украинских территорий российскими, ограничения на вооруженные силы Украины и ограничения на союзы Украины с другими государствами и организациями.

В России считают, что Киев намеренно отказывается принимать первоначальный вариант мирного плана, который был представлен США, и выдвигает «неприемлемые» для Москвы пункты, чтобы затянуть переговоры.

«Тактика Киева предельно проста. Они просто отказываются принимать мирный план и добавляют те пункты, которые будут исключать согласие России на подобного рода договор. Трамп не может достичь мира в одностороннем порядке. Если все европейские политики и Киев будут этому сопротивляться, то все это останется просто имитацией переговорного процесса», — заявил «Газете.Ru» член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его мнению, США, конечно, могут оказать давление на Владимира Зеленского и его администрацию, но тогда велика вероятность, что они «сломают систему».

«У американцев есть возможности надавить на Зеленского, но велика вероятность, что вместе с этим они сломают его и всю систему как необходимый им инструмент. Для Трампа это будет неудобство, потому что придется объяснять, почему он предал Украину. Кроме того, могут возникнуть вопросы, почему он раньше не отказывался взаимодействовать с режимом, который настолько коррумпирован и настолько грязен», — добавил эксперт.

В любом случае, толковой замены Зеленскому пока что нет, да и крушение всей системы на Украине будет только на руку России, которой Соединенным Штатам тоже не хотелось бы подыгрывать, заключил Безпалько.

В свою очередь политолог Дмитрий Солонников назвал в корне ошибочным мнение о том, что США не хотели согласовывать с Европой окончательный текст мирного плана по Украине.

«Европа продолжает оставаться для Штатов важным партнером в рамках НАТО, а потому согласование важных вопросов с ЕС остается для Вашингтона приоритетом. Это объективная реальность, а все остальные предположения просто придуманы СМИ. Действительно, с администрацией Трампа у Евросоюза не лучшие отношения, но они в любом случае важнее для Белого дома, чем контакты с Москвой», — пояснил политолог «Газете.Ru».

С другой стороны, пока не ясно, о чем конкретно говорили в Женеве Рубио и Ермак и насколько сильно нынешний вариант договора отличается от того, что публиковалось ранее, заявил «Газете.Ru» политолог, американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, не исключено, что Штаты вновь решили подыграть «не той» стороне.

«Мы не знаем, исправили ли Рубио и Ермак только запятые или полностью поменяли какие-то пункты в договоре. Однако я уверен, что это далеко не последняя правка и страны Евросоюза и Украины будут всеми силами оказывать давление на Вашингтон», — заявил Дробницкий.

Россия не молчит

В минувшие выходные президент России Владимир Путин также высказался относительно первоначального варианта мирного плана США по Украине. По мнению главы государства, этот документ мог бы стать основой для окончательного урегулирования конфликта.

Путин рассказал, что мирная инициатива обсуждалась еще до российско-американского саммита в Анкоридже. В ходе этих контактов Вашингтон просил Москву «пойти на определенные компромиссы» и проявить гибкость. После саммита план был доработан, однако переговоры пришлось поставить на паузу, так как Украина фактически отказалась от плана.

«Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя <…> Скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя», — добавил российский лидер.

Россия перестала хранить молчание и в минувшие выходные четко обозначила свою позицию, но это не принесет никаких подвижек в переговорном процессе, если США не смогут донести свою позицию до Украины и Евросоюза, считает политолог Дмитрий Дробницкий.

«Появившийся в СМИ план из 28 пунктов является продуктом проявления гибкости России. То есть базово Москву многое устраивало, но было необходимо все пункты технически правильно прописать. Главная проблема в том, что Украину и ее европейских союзников убедить не удается . Очевидно, что это сопротивление будет продолжаться, и мне кажется, что очередная попытка США ни к чему в итоге не приведет», — сказал политолог.

Он уверен, что российская сторона не будет соглашаться на большие уступки, так как уже проявила достаточно гибкости.

А что дальше?

Многие российские эксперты уверены, что попытка Трампа начать мирный процесс на Украине и в этот раз также не увенчается успехом. В частности, такое мнение разделяет и политолог Богдан Безпалько.

«Эта попытка ни к чему существенному не приведет. Мы уже видим, что американская сторона начала отговариваться тем, что еще не все обсудили, и сдвинули дату принятия решения. Все стороны конфликта знают, какие пункты являются для России неприемлемыми, но продолжают их выдвигать. Это просто затягивание времени», — заключил политолог.

Похожей точки зрения придерживается и американист Дмитрий Дробницкий. Он считает, что нет никаких оснований полагать, что в этот раз Штатам удастся уговорить Киев, европейцев и конгресс принять изначальный вариант плана.

«Понятно, что администрация Трампа хотела бы этот конфликт закончить, и также понятно, что без удовлетворения базовых российских требований ничего не выйдет, но и мнение Европы придется учитывать. Я не вижу, чтобы мнение европейской политической верхушки об Украине радикальным образом изменилась», — сказал Дробницкий.

В свою очередь политолог Дмитрий Солонников отметил, что внутри российских бизнес кругов много тех, кто действительно готов согласиться даже с измененным планом США, но окончательное решение будут принимать не они.

«Даже внутри США создалось впечатление, что некоторая часть российской элиты хочет на любых условиях заключить мирный договор, даже отступив от изначально заявленных требований. Не зря в предложенном Трампом документе так много внимания уделяется именно экономическому сотрудничеству. Однако окончательное решение будет приниматься исходя из ситуации на поле боя и далеко не бизнес-элитами», — заключил Солонников.