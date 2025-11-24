«Плана Трампа больше не существует»: на Украине заявили об изменениях в проекте мирного соглашения

Вокруг мирного плана по Украине много домыслов, поэтому Москва ориентируется на информацию, полученную непосредственно от США, заявил на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Кремль осведомлен о существовании альтернативной европейской версии урегулирования украинского конфликта и полагает ее неподходящей для нашей страны. Между тем уже известно, что после переговоров представителей Киева и Вашингтона в Женеве от первоначального списка из 28 пунктов осталось 19, а в офисе президента Украины прямо заявили, что «плана Трампа больше не существует».

Многие положения мирного плана США, который обсуждался президентами двух стран во время встречи на Аляске, вполне приемлемы для России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, в настоящий момент вокруг этой темы существует очень много домыслов, поэтому Москва верит лишь информации, полученной непосредственно из Вашингтона. В России ожидают, что США в ближайшее время выйдут на контакт с РФ для очного обсуждения мирного соглашения, однако конкретных договоренностей на этот счет пока нет.

Ушаков отметил, что Кремлю известно о существовании европейского мирного плана, но его положения при беглом ознакомлении неконструктивны и не подходят для России.

«Что касается тех планов, которые гуляют: мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который с первого взгляда совершенно неконструктивный и нам не подходит», — сказал помощник российского лидера.

«Не последняя правка». Что происходит с мирным планом по Украине? Соединенные Штаты согласились внести изменения в предложенный ранее мирный план по Украине, который... 24 ноября 16:28

Американский план сократился

После переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Женеве предложенный администрацией президента США план урегулирования на Украине сократился на треть, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские и американские переговорщики подготовили в Швейцарии «обновленный и доработанный рамочный документ о мире», а в ходе обсуждений «был достигнут значительный прогресс в согласовании позиций и определении дальнейших шагов».

Bloomberg уточняет, что от изначальных 28 пунктов после переговоров осталось 19. По-видимому, из списка изъяты пункты по урегулированию территориальных вопросов, ограничение возможности дальнейшего вступления Украины в НАТО и предложения по использованию замороженных активов Центробанка РФ . Об этом можно судить, в частности, по комментариям, которые дал в интервью изданию заместитель главы офиса президента Владимира Зеленского Игорь Брусило.

По его словам, любые обсуждения территориальных вопросов, которые лежат в основе потенциального урегулирования, скорее всего, будут затронуты на встрече президентов Украины и США. Кроме того, вопрос о членстве страны в Североатлантическом альянсе «не снят с повестки дня и является одним из условий, которые могут стать гарантией безопасности для Украины». Дата встречи пока не назначена, но предполагается, что она может произойти уже в ближайшее время.

Советник офиса президента Украины Александр Бевз в соцсетях прямо заявил, что мирного плана президента США по Украине «больше не существует».

«Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Часть пунктов была изъята, часть — изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции. Финальные решения по самым проблемным вопросах будут принимать президенты», — сообщил Бевз.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук озвучил «красные линии» Украины, которые она не готова переступить для завершения конфликта. По его словам, это юридическое признание занятых Россией территорий, ограничение численности украинской армии и ограничения на будущие союзы Украины.

В плане Трампа из 28 пунктов все эти требования присутствовали. В числе прочего там говорилось об отказе Украины от вступления в НАТО, сокращении численности украинской армии до 600 тыс. человек, гарантиях безопасности (схожих с гарантиями для стран НАТО), поэтапном снятии санкций с России и т.д. К настоящему времени после переговоров в Женеве изначальный вариант был изменен.