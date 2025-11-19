Песков опроверг подготовку российской стороны к встрече с министром армии США

Встреча министра армии США Дэниела Дрисколла с российкой стороной после переговоров в Киеве не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Насколько мне известно, каких-либо планов на этот счет нет», — сказал представитель Кремля.

19 ноября газета Politico сообщила о прибытии на Украину американской делегации во главе с министром армии США. По данным издания, одна из ключевых целей поездки — переговоры о сделке, в рамках которой Киев передаст Вашингтону технологии производства беспилотников.

Как сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, Дэниел Дрисколл после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами страны намерен провести встречу с российской стороной.

Один из собеседников The Wall Street Journal заявил, что миссия Дрисколла заключается в возобновлении мирных переговоров России и Украины, он действует от имени американского президента. Кроме этого, его поездка в Киев также отчасти призвана поддержать усилия Украины и США по выработке крупного соглашения об обмене технологиями в области беспилотников и автономных боеприпасов.

Оба издания назвали необычным решение главы Белого дома отправить министра армии в Киев «с деликатной миротворческой миссией». Однако, как уточнила Politico, Дэниел Дрисколл в последнее время «стал заметной фигурой в Пентагоне».

Ранее сообщалось, что администрация Трампа разрабатывает новый 28-пунктный план урегулирования на Украине.