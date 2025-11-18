«Скачет, как мячик»: почему Зеленский вспомнил о переговорах с Россией

19 ноября в Турции пройдет ряд встреч для подготовки к возобновлению переговоров с Россией при участии президента Украины Владимира Зеленского. Согласно сообщению самого Зеленского, Киев представит партнерам новые решения кризиса. Как в Москве относятся к предстоящей встрече и почему президент Украины хочет возобновления переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 19 ноября, планирует провести ряд встреч в Турции для подготовки к возобновлению мирных переговоров с Россией. Он добавил, что ведется работа над восстановлением процессов обмена и возвращения пленных.

«Завтра — встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приблизить окончание войны — это первый приоритет Украины», — написал Зеленский в своих социальных сетях.

Позже агентство Reuters со ссылкой на турецкий источник сообщило, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф также посетит Турцию в среду и присоединится к запланированным переговорам с Зеленским.

Прямых переговоров между Киевом и Москвой не было с июля. Тогда стороны провели несколько раундов встреч в Стамбуле, которые привели к обмену тысячами военнопленных и останками погибших солдат. Однако стороны не достигли прорыва в вопросе решения конфликта.

Особенное давление

Буквально на прошлой неделе первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в комментарии для The Times заявил, что Киев официально прекращает мирные переговоры с российской стороной, а потому заявление Зеленского о возобновлении переговорного трека вызвало немало недоумения у представителей экспертного сообщества.

Многие предположили, что украинскому президенту пришлось пойти на уступки после того, как разразился коррупционный скандал о хищениях в сфере энергетики. В частности, такой точкой зрения с «Газетой.Ru» поделился бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

«Очевидно, что расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) началось не на ровном месте и не случайно именно в данный момент. Очевидно, что все это — инструмент политического давления на руководство Украины со стороны Соединенных Штатов. НАБУ подает информацию о причастности Ермака и Зеленского к коррупционным скандалам очень порционно, потому что выжидают, какая же будет реакция», — сказал экс-нардеп.

По его мнению, для президента США Дональда Трампа главное — это продемонстрировать всему миру свое лидерство и способность быстро урегулировать конфликты.

«Через НАБУ Вашингтон оказывает давление на Зеленского, чтобы заставить того принять переговорные условия, которые раньше он отказывался принимать», — заключил Килинкаров.

С тем, что Зеленского на переговоры толкают США, которые видят всю тяжесть ситуации на фронтах и пытаются минимизировать потери, согласен и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В комментарии для «Газеты.Ru» он отметил, что для президента Украины переговоры в Турции — хороший шанс отвлечь внимание общественности от коррупционного скандала.

«Чтобы пересуды о коррупционном скандале не разрастались, надо переключить акцент внимания всех на какое-то другое действие. Это могли бы быть какие-нибудь успешные операции на фронтах, но ВСУ на это не способны. Поэтому Зеленский решил использовать переговорный процесс», — сказал депутат.

10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. По данным бюро экс-министр энергетики и бывший министр юстиций Герман Галущенко, бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов и бизнесмен и совладелец бывшей телестудии Зеленского «Квартал 95» Тимур Миндич получали выплаты от подрядчиков, строящих укрепления против российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Позже украинские СМИ со ссылкой на депутата Верховной рады Железняка сообщили, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак фигурировал на пленках Миндича как «Али-Баба». После обысков НАБУ получило более 1 тыс. часов аудиозаписей компрометирующих разговоров, в которых упоминается и украинский президент.

Реакция Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала от Украины уведомления о готовности начать переговоры. Он подчеркнул, что Москва всегда остается открытой для переговорного процесса.

«По всей видимости, Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле. И к которым, вероятно, присоединится господин Уиткофф, будем ждать результата этих переговоров. Наша позиция хорошо известна в Вашингтоне, Стамбуле, Киеве», — отметил Песков.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила активность Зеленского на переговорном треке желанием перебить информационную повестку после скандала.

«Зеленский активизировался, потому что хочет перебить повестку после лопнувшего гнойника кровавых денежных махинаций Киева. Все мировые СМИ написали о коррупционном кризисе на Украине, и теперь все задаются вопросом, чьи еще деньги спрятаны в офисе Зеленского», — сказала Захарова.

Подобной точки зрения придерживается и член совета по внешней и оборонной политике, член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Климов. В комментарии для «Газеты.Ru» он заявил, что у администрации Трампа есть глобальная цель — прекратить украинский конфликт, и для этого они давят на Зеленского.

«У Трампа и его команды есть цель — избавиться от «войны Байдена», как они называют конфликт на Украине, и при этом хорошо заработать и не потерять лица. У Европы тоже есть свои интересы, а Зеленский между ними скачет, как мячик, но при этом успевает красть большие деньги. А вот это как раз многим не нравится», — пояснил политик.

Американские спецслужбы через НАБУ намеренно организовали утечки информации о причастности приближенных Зеленского к коррупции, чтобы «вынудить его принять выгодное для Белого дома решение», считает Климов.

«Что из встречи в Турции получится, сказать сложно. Однако Уиткофф, видимо, приедет в Турцию, чтобы Зеленскому передать что-то такое, что нельзя было доверить телефону.

А вот России на эту встречу ориентироваться сильно не стоит. Следить мы за этим будем, но главное — продолжать заниматься предметным решением задач специальной военной операции», — заключил Климов.

Москве стоит с «гигантским недоверием» относиться ко всему, что происходит вокруг Зеленского, заявил «Газете.Ru» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Сколь миролюбивой ни была бы вдруг его риторика, это не должно обманывать, потому что с самого прихода к власти политика Зеленского была направлена на подготовку Украины к войне. Скорее всего, Уиткофф скажет, что Зеленскому стоит быть более миролюбивым и уступчивым, чтобы договориться о сделке с Москвой, пока фронт не развалился окончательно», — сказал политолог.

По его мнению, в Турции Зеленский сыграет миротворца, но в реальности она не принесет практического смысла.

«Зеленский со своей стороны тоже понимает, что Украину ждут проблемы с электричеством, водоснабжением, бюджетом, ему во всем этом нужна помощь. Он понимает, что если не обеспечит этого минимума, то его ждут социальный взрыв. А потому он должен надеть маску миролюбца и начать игру вокруг переговоров», — заключил Колташов.