Песков не стал комментировать данные СМИ о тайном плане США и России по Украине

Песков о тайном плане США и России по Украине: в дополнение к Анкориджу новаций нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение в СМИ о «тайном плане» США и России по завершению конфликта на Украине.

«Были обсуждения в Анкоридже (Аляске. — прим. ред.). И в дополнение Анкориджа новаций нет», — сказал представитель Кремля.

19 ноября американский портал Axios сообщил, что Вашингтон разрабатывает новый план по урегулированию украинского конфликта, проводя консультации с Москвой. По данным журналистов, план, состоящий из 28 пунктов, вдохновлен успешными усилиями президента США Дональда Трампа по достижению сделки относительно сектора Газа. При этом ключевую роль в работе над планом играет спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где проведет переговоры с Уиткоффом.

15 августа президент России Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел в Анкоридже на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений.

Ранее дипломат заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной в Стамбуле.