«Акт государственного терроризма»: Польша закрывает последнее в стране генконсульство РФ

МИД Польши потребовал от Москвы закрыть последнее работающее в стране генконсульство РФ в Гданьске. Как сообщил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, четыре дипломата и технический персонал должны будут покинуть Польшу до 23 декабря. Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что решение связано с совершенным украинцами актом диверсии на железной дороге, к которому якобы причастна Москва. Россия уже заявила, что ответит на действия Варшавы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Министерство иностранных дел Польши потребовало от Москвы закрыть последнее работающее в стране Генеральное консульство РФ в Гданьске до 23 декабря. Об этом РИА Новости сообщил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

«23 декабря этого года консульство должно быть закрыто. Все сотрудники должны покинуть территорию Польши», — отметил Ордаш, добавив, что из страны должны будут выехать четыре дипломата, а также технический персонал.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что в качестве ответной меры Москва сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России.

Комментируя закрытие генконсульства, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это решение не связано со здравым смыслом, и констатировали полную деградацию в отношениях Польши и России.

» Это проявление деградации, желания польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений [c Россией]. Здесь можно выразить только сожаление», — отметил представитель Кремля.

С чем связано закрытие?

О намерении закрыть консульство 19 ноября заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он сообщил, что отзовет разрешение на работу российской дипмиссии. Причиной такого шага министр назвал диверсию на железной дороге, ведущей в Украину, которая произошла 16 ноября .

« Это был не только акт саботажа, но и акт государственного терроризма. Мы ответим не только дипломатически », — заявил Сикорский.

18 ноября польские власти обвинили в диверсии Россию, не приведя никаких доказательств. В тот же день Варшава вызвала в МИД временного поверенного в делах РФ, чтобы предъявить ему претензии относительно инцидента. Ордаш, комментируя обвинения, назвал их полной глупостью и чушью, подчеркнув, что подобные действия для Москвы совершенно бессмысленны. Российский дипломат также добавил, что в большинстве диверсий на территории страны подозреваются граждане Украины, однако «Польша не там ищет виновных».

«Зачем России организовывать в Польше такие акции? Какой для нас в этом смысл? Какую цель мы преследуем? Мы совершенно в этом не заинтересованы. Нас сейчас волнуют другие более важные задачи — это развитие отношений с конструктивно настроенными государствами», — уточнил временный поверенный в делах России, добавив, что Польша в их число не входит.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения безосновательными и голословными, а заявления Варшавы о якобы сотрудничестве подорвавших железную дорогу украинцев с РФ — русофобией и стремлением любую проблему ассоциировать с Россией. До этого Песков уже говорил, что в Польше Москву обвиняют во всех проявлениях гибридной войны и было бы странно, если бы Россию не обвинили и в диверсии на железной дороге.

Новые подозреваемые

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что к диверсии на железнодорожной линии Варшава — Люблин причастны два гражданина Украины. Политик не стал раскрывать их имена, однако заявил, что они «долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами».

Один из диверсантов, по его словам, был в этом году осужден во Львове за аналогичные действия на территории Украины. Второй — «житель Донбасса». Оба мужчины осенью этого года перебрались в Польшу из Белоруссии и после диверсий вернулись обратно.

«Два гражданина Украины»: в Польше назвали подозреваемых в совершении диверсий на железной дороге Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что правоохранительные органы страны установили личности... 18 ноября 21:33

Однако, по данным портала onet.pl, это не все подозреваемые. Издание со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что правоохранители разыскивают еще четырех украинцев, которые помогли двум диверсантам . Силовикам известны их фамилии и адреса.

В МВД страны заявили, что проводят задержание причастных к взрыву людей.