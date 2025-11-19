На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали информацию о закрытии в Польше генконсульства России

Песков назвал закрытие генконсульства России в Гданьске деградацией Польши
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Информация о закрытии в польском Гданьске российского консульства говорит о деградации Польши и отсутствии здравого смысла. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Отношения с Польшей деградировали полностью. О закрытии консульства надо спрашивать в Варшаве, но это решение не связано со здравым смыслом», — отметил Песков.

До этого Польша приняла решение о закрытии последнего работающего на территории страны генерального консульства России в Гданьске. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

27 июня в Кракове прекратило работу генконсульство РФ, которое вело свою деятельность в течение 80 лет. После этого у России осталось единственное работающее на территории Польши генконсульство, находящееся в Гданьске. Однако теперь и оно будет закрыто. Граждане по-прежнему смогут обращаться в консульский отдел российского посольства в Варшаве.

Ранее Польша закрыла два аэропорта в связи с угрозой атаки беспилотников.

