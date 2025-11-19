В Польше проводят задержание причастных к диверсии на железной дороге

В Польше силовики проводят задержание людей, которые причастны к взрыву на железнодорожной линии, ведущей на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел и администрации республики Каролина Галецкая на платформе Х.

«В связи с актами диверсий на железнодорожной линии Варшава-Люблин, в населенном пункте Мика и под Пулавами, произошедшими в минувшие выходные, сообщаю, что проводятся интенсивные оперативно-розыскные и следственные мероприятия, включающие задержание лиц, сбор и анализ доказательств», — написала представитель МВД Польши.

17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. По данным правоохранителей, повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября.

В тот же день произошел еще один случай — повреждения были зафиксированы на железнодорожной линии Варшава — Люблин.

18 ноября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железнодорожных линиях, ведущих на Украину. Чиновник при этом не привел никаких доказательств. Он отметил, что полная уверенность в том, кто является виновником происшествия, будет только тогда, когда исполнителей поймают.

Ранее в Кремле ответили на обвинения о диверсиях на ж/д в Польше в адрес России.