Ночью над РФ ликвидировали 36 БПЛА. Военная операция, день 1363-й

Зона контроля российских войск расширяется в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск), обозначил Пушилин.
Украинские войска в Гуляйполе Запорожской области оказались в огневом мешке, сообщил ТАСС Кимаковский.
Великобритания может отправить украинцев-беженцев домой, если Украину признают безопасной для проживания страной, сказала министр внутренних дел Шабана Махмуд The Guardian. Лондон хочет перейти на датскую модель предоставления убежищ, по которой статус регулярно пересматривают. Они планируют предоставить путь для миграции только тем, кто вносит долгосрочный вклад в экономику страны.
Пользуясь тем, что ВСУ сосредоточили основные силы на сопротивлении в Красноармейске (украинское название – Покровск), российские военные продвигаются на юго-востоке Украины с шансом окружить Орехов и Гуляйполе, пишет The Telegraph.
Китай играет «ключевую роль» в завершении конфликта на Украине, заявил немецкий вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайл. Он намерен обсудить ситуацию во время визита в Пекин.
После атаки ВСУ у около 500 тысяч домохозяйств в ДНР пропал свет, сообщил глава региона Денис Пушилин.
❗️ВСУ пытаются бежать из Гуляйполя Запорожской области, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Венгрия не возьмет себе украинское Закарпатье, если такое предложение поступит, обозначил премьер-министр Виктор Орбан:
«Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит погружаться в эту авантюру».
В Польше повреждены железнодорожные пути, ведущие на Украину. Премьер-министр страны Дональд Туск предполагает, что повреждение путей было саботажем:
«Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу разрушенного участка железнодорожных путей на линии Демблин — Варшава. Возможно, речь идет об акте саботажа».
По данным The Conversation, европейцы не передали Киеву замороженные российские активы, потому что несколько лидеров ЕС перестали верить в Украину, а позиции Венгрии и Словакии по этому вопросу отражают растущее течение реалистического стратегического мышления внутри блока.
Друга экс-президента Украины Петра Порошенко Евгения Солодаева хотят снять с должности комбрига ВСУ за провалы в Харьковской области, выяснил ТАСС.
⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО ликвидировали 36 украинских беспилотников: 14 над Брянской областью, восемь над Тамбовской, пять над Ульяновской, четыре над Воронежской, три над Орловской, один над Нижегородской, один над Тульской.