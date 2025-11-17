На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Ночью над РФ ликвидировали 36 БПЛА. Военная операция, день 1363-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1363-й день
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости
Ночью средства ПВО ликвидировали 36 украинских беспилотников над Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Воронежской, Орловской, Нижегородской, Тульской областями. Друга экс-президента Украины Петра Порошенко Евгения Солодаева хотят снять с должности комбрига ВСУ за провалы в Харьковской области, выяснил ТАСС. По данным The Conversation, европейцы не передали Киеву замороженные российские активы, потому что несколько лидеров ЕС перестали верить в Украину, а позиции Венгрии и Словакии по этому вопросу отражают растущее течение реалистического стратегического мышления внутри блока. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:43

Зона контроля российских войск расширяется в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск), обозначил Пушилин.

09:41

«Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Измаиле Одесской области.

09:22

09:20

Украинские войска в Гуляйполе Запорожской области оказались в огневом мешке, сообщил ТАСС Кимаковский.

09:13

Великобритания может отправить украинцев-беженцев домой, если Украину признают безопасной для проживания страной, сказала министр внутренних дел Шабана Махмуд The Guardian. Лондон хочет перейти на датскую модель предоставления убежищ, по которой статус регулярно пересматривают. Они планируют предоставить путь для миграции только тем, кто вносит долгосрочный вклад в экономику страны.

09:06

Пользуясь тем, что ВСУ сосредоточили основные силы на сопротивлении в Красноармейске (украинское название – Покровск), российские военные продвигаются на юго-востоке Украины с шансом окружить Орехов и Гуляйполе, пишет The Telegraph.

08:48

08:45

Китай играет «ключевую роль» в завершении конфликта на Украине, заявил немецкий вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайл. Он намерен обсудить ситуацию во время визита в Пекин.

08:43

После атаки ВСУ у около 500 тысяч домохозяйств в ДНР пропал свет, сообщил глава региона Денис Пушилин.

08:41

❗️ВСУ пытаются бежать из Гуляйполя Запорожской области, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

08:37

08:35

Венгрия не возьмет себе украинское Закарпатье, если такое предложение поступит, обозначил премьер-министр Виктор Орбан:

«Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит погружаться в эту авантюру».

08:21

В Польше повреждены железнодорожные пути, ведущие на Украину. Премьер-министр страны Дональд Туск предполагает, что повреждение путей было саботажем:

«Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу разрушенного участка железнодорожных путей на линии Демблин — Варшава. Возможно, речь идет об акте саботажа».

08:19

08:13

По данным The Conversation, европейцы не передали Киеву замороженные российские активы, потому что несколько лидеров ЕС перестали верить в Украину, а позиции Венгрии и Словакии по этому вопросу отражают растущее течение реалистического стратегического мышления внутри блока.

08:09

Друга экс-президента Украины Петра Порошенко Евгения Солодаева хотят снять с должности комбрига ВСУ за провалы в Харьковской области, выяснил ТАСС.

08:03

⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО ликвидировали 36 украинских беспилотников: 14 над Брянской областью, восемь над Тамбовской, пять над Ульяновской, четыре над Воронежской, три над Орловской, один над Нижегородской, один над Тульской.

08:00

«Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий, которые произошли за 1363-й день военной операции на Украине.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Санкции против России
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
WSJ заявила о начале новой гонки вооружений
Дональд Трамп: «Любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень жестким санкциям»
Трамп поддержал законопроект о жестких санкциях против партнеров России
Мать найденного в Гольяновском пруду ребенка созналась в преступлении
В Германии назвали одно условие для восстановления отношений с Россией
Пушилин заявил о расширение зоны контроля ВС РФ в районе Красноармейска
Мать обезглавленного мальчика могла придумать расправившегося с ним отчима
В Финляндии раскритиковали Стубба за одно заявление о России
Новости и материалы
Учительница, совращавшая школьника и просившая его расправиться с ее мужем, получила срок
В Херсоне сообщили о серии взрывов
«Ответственность лежит на нас»: игрок «Вашингтона» о результативности Овечкина
Раненый боец СВО выжил благодаря американскому бронежилету
Стало известно, что ВСУ отступают на Харьковском направлении
В ДНР заявили, что группировка ВСУ в Гуляйполе попала в огневой мешок
Еще 25 детей попали в базу «Миротворца»
В Петербурге семья не может въехать в купленную квартиру из-за хозяйки-притворщицы
Российские автодилеры спрогнозировали падение продаж машин
Махачев стал лидером среди россиян по доходу в UFC, заработав $14,5 млн за карьеру
СМИ: Россия добивается успехов в Запорожье, пока ВСУ стягивают силы в Покровск
Фермер отошел справить нужду и был съеден тигром
На границе России и Казахстана возникли огромные пробки из-за ввоза автомобилей
Пушилин заявил об обесточивании полумиллиона абонентов после удара дронами
Немецкий министр обсудит в Пекине роль Китая в завершении конфликта на Украине
«Уральские авиалинии» не подтвердили задымление в самолете в аэропорту «Пулково»
«Яйца драконов и круиз по Арктике»: россияне рассказали, где будут отдыхать зимой
В стране ЕС призвали привлечь союзников к ответственности за сокрытие коррупции на Украине
Все новости
Глава МО ФРГ заговорил о сроках нападения России на НАТО
Орбан заявил, что у Украины «нет шансов» победить Россию
Ветеранов СВО запретят сокращать на работе
Как Красная армия покончила с белыми в Крыму и мог ли там остаться свободный «русский Тайвань»?
Красная армия захватила Крым и покончила с белым движением 105 лет назад
Французский замок и дегустация под звездами: 5 виноделен, которые стоит посетить в Краснодарском крае
Лучшие винодельни России и Краснодарского края
17 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 17 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Северное сияние и гуманоид на Нью-Йоркской бирже: 13 ярких кадров недели
Ведьма, микрозаймы, шизофрения. Задержана мать мальчика, чью голову нашли в пруду в Москве
Мать и отчима обезглавленного в Балашихе ребенка задержали
«Смехотворно». Орбан заявил, что у России не хватит сил напасть на Евросоюз
Орбан считает, что у России не хватит сил напасть на ЕС
«Гарантий нет». Во Франции переживают, что Украина не вернет кредит в €140 млрд
МИД Франции: Украина может не вернуть беспроцентный кредит
Отравление или убийство? Мать и двое детей скончались в отеле в Стамбуле
В Стамбуле опечатали отель после смерти трех туристов
В Москве убили и расчленили ребенка. Его голову обнаружили в пруду
В пруду на востоке Москвы нашли пакет с головой ребенка
Безопасные сделки и проверка дееспособности: как россиян защитят при покупке квартир у пенсионеров
Сенатор Гибатдинов предложил проверять дееспособность пожилых продавцов жилья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами