Десятки взрывов и гигантские пожары. Россия нанесла удар по порту Измаил

Российские военные нанесли удары по порту Измаил в Одесской области. Украинские СМИ называют атаку одной из самых мощных на этот регион с начала СВО. После обстрела загорелся танкер, перевозивший, по одним данным, оружие НАТО, по другим – американский сжиженный природный газ.

Российская армия минувшей ночью нанесла массированный удар по порту Измаил, пишет «Страна.ua». Атака стала одной из самых мощных по Одесской области за все время проведения СВО.

Местные жители рассказывают, что слышали десятки взрывов.

Как уточняет Telegram-канал «Типичная Одесса», главной целью ударов стали объекты инфраструктуры. «В результате попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры», — говорится в посте.

Военкор Сергей Лебедев отмечает, что Измаил атаковали не менее 35 российских дронов. В результате атак получила повреждения электроподстанция «Эталон», жители Измаила и его окрестностей остались без света.

В самом порту были атакованы производственные цеха судостроительного завода, где собирали безэкипажные катера.

Пожар на турецком судне

Кроме того, ВС РФ атаковали паром, перевозивший военные грузы. По информации SHOT, это были военные поставки НАТО. После удара на судне начался пожар.

Однако, как пишет Mash, танкер подбили три российские «Герани», он перевозил американский сжиженный природный газ.

Из-за возникшего пожара власти румынского села Плауру в уезде Тулча, расположенного на другом берегу Дуная, провели превентивную эвакуацию 15 местных жителей.

Всего российские военные выпустили в сторону Одесской области около 28 «Гераней», уточняет Telegram-канал.

Газета Türkiye в свою очередь пишет, что загорелся турецкий танкер «Оринда». Все 16 человек, находившиеся на борту, смогли эвакуироваться.

Удары по другим регионам

17 ноября российские военнослужащие также также нанесли удар по Павлограду. В районе Васильевского ОТРК «Искандер-М» поразил пусковые установки подвижного берегового ракетного комплекса «Нептун» и РСЗО HIMARS.

Кроме того, в Харьковской области баллистические ракеты «Искандер-М» ударили по центру Балаклеи.

«Предварительно, около 20 боевиков отправились к Бандере, еще примерно 40 получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы на скорых», — сообщил военкор Сергей Лебедев.

«Искандеры» и «Герани» атаковали и ряд объектов в Сумской области. Поражены склады фирмы «Нафтогаз-Прима», «где в ангарах хранилась военная техника, а на ремонтно-технической площадке предприятия проводился ремонт машин, побывавших в боях». Кроме того, в районе Хомино БПЛА атаковали пункт сбора резервистов.