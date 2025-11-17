«Путин готов». В Европе заявили о возможном нападении России на Прибалтику

Еврокомиссар Кубилюс заявил, что РФ может напасть на страны Балтии в ближайшие годы

Российская армия может напасть на страны НАТО уже «в течение следующих двух или четырех лет», заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Кроме того, он предложил разместить ВСУ в Европе, чтобы защищать ее от России после завершения украинского конфликта. Кубилюс «накаркал» будущее Украины, говоря о желании разместить ее военных в ЕС, поскольку Киеву они тогда «больше не понадобятся», парировали в российском МИД.

Россия может напасть на страны НАТО в ближайшие несколько лет, а главной ее целью станут страны Балтии, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Он отметил, что важнейшие вопросы для ЕС и НАТО – как защитить Балтию и чему научиться от Украины

«Актуальность первого вопроса происходит из публичных заявлений наших разведывательных служб <...> о том, что [президент России Владимир] Путин может быть готов испытать статью 5 в течение следующих двух или четырех лет, до 2030 года», — сказал Кубилюс в интервью «Европейской правде».

Защита стран Балтии сейчас означает «готовность к различным сценариям», подчеркнул еврокомиссар.

Также Кубилюс предложил разместить украинских военных во всех приграничных с Россией странах Евросоюза, когда конфликт будет завершен.

По его словам, было бы хорошо иметь гарантии того, что все страны восточного фланга встанут на защиту друг друга так же, как они готовятся защищать себя сами.

«И будет хорошо, если имеющая боевой опыт украинская армия после того, как на Украине установится мир, была бы готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона <...> в частности, в Литве рядом с немецкой бригадой и ротируемыми американскими силами», – добавил еврокомиссар.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Кубилюс «накаркал» будущее Украины, говоря о желании разместить ее военных в ЕС.

«Мне кажется, он буквально накаркал будущее Украины: судя по его прогнозу, вооруженные силы ей больше не понадобятся», — отметила дипломат.

«Европа будет уничтожена»

Россия не планирует нападать на страны Евросоюза, выразил уверенность глава Центра политико-военных исследований МГУ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

«Все рассуждения о том, что «русские пойдут на Прибалтику» или еще куда-то <...> — это глупость, я в это не верю. Естественно, если европейцы попытаются устроить блокаду Калининграда или перекрыть для наших судов Финский залив, то мы не будем сидеть сложа руки», — подчеркнул Бужинский.

Он также выразил уверенность, что, если военный конфликт все-таки начнется, США не будут в нем участвовать и защищать прибалтов, «особенно если они увидят, что те сами нас спровоцировали».

Бужинский добавил, что у Москвы есть «великий уравнитель» – ядерное оружие, которое «делает абсурдной саму мысль о том, что России можно нанести поражение».

«Если Европа попробует на нас напасть, она будет физически уничтожена», — заключил он.

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что Запад уже давно вынашивает планы блокировать морское, воздушное и даже сухопутное сообщение России с Калининградской областью.

«Во всех учениях, которые НАТО проводит в Прибалтике и Польше, отрабатывается один сценарий: якобы Россия нападает на альянс, а потом ее лишают Калининградской области», – указал он.

Лонков напомнил также, что после вступления Финляндии в НАТО в Финском заливе осталась очень узкая полоса нейтральных вод, которую легко перекрыть даже не кораблями, а просто морскими минами.

«Морская конвенция <...> запрещает это делать. Но Прибалтика, Польша и их кураторы уже давно наплевали на все международные законы», – подчеркнул эксперт, указав, что подобные действия могут стать началом большого конфликта.

Россия неоднократно заявляла о повышенной активности НАТО у своих западных границ и выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.