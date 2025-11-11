Бизнесмен и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют «кошельком» украинского лидера Владимира Зеленского, сбежал с Украины по израильскому паспорту. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Тимур Миндич покинул Украину по паспорту Израиля», — сообщил парламентарий.

11 ноября газета The New York Times (NYT) писала, что недавние обыски у Миндича являются своеобразным ответом украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Издание подчеркивает, что Зеленский изначально обещал искоренить коррупцию на Украине. Однако, несмотря на это обещание, в период его президентства не прекращаются обвинения в коррупционных сделках, особенно в энергетической сфере. Когда летом этого года украинский президент попытался ослабить антикоррупционные органы, они в тот момент занимались расследованием дел, касающихся представителей его ближайшего окружения, как утверждают антикоррупционные активисты. NYT отмечает, что вместо того, чтобы отступить под давлением Зеленского, антикоррупционные органы Украины усиливают давление на высшее руководство страны.

Украинское издание «Страна.ua» в свою очередь утверждает, что весной 2025 года на Украине сформировалась «ситуативная «антизеленская» коалиция». В ее состав входят структуры, ранее связанные с Демократической партией США, в том числе руководство и ключевые сотрудники НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), грантовые организации, а также политические фигуры, такие как Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее в Госдуме заявили о планах Запада убрать Зеленского из власти.