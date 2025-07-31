«Вам не надоело есть фекалии?» Как Рада возвращала независимость НАБУ

На Украине вернули независимость антикоррупционным органам — НАБУ и САП. Президентский законопроект приняла Верховная рада, после чего его подписал Владимир Зеленский. Рассмотрение документа в украинском парламенте прошло с дракой, скандальными заявлениями и демонстрацией неприличного жеста. Несмотря на суматоху, проект поддержало большинство нардепов. При этом 10 депутатов несколько дней назад хотели покинуть Украину. Заседание Рады впервые с начала СВО транслировали в прямом эфире. В итоге депутаты решили трансляции прекратить, чтобы граждане не «видели, что здесь происходит». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Верховная рада в ускоренном порядке поддержала законопроект президента Владимира Зеленского, восстанавливающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). За возвращение им независимости проголосовал 331 депутат, тогда как для принятия закона нужно было набрать 226 голосов. Против не голосовал никто.

Основную поддержку законопроекту дала фракция правящей партии «Слуга народа» — 214.

При этом она же 22 июля обеспечила принятие закона, ликвидирующего независимость антикоррупционных органов.

Кроме того, 326 нардепов поддержали незамедлительное подписание законопроекта. Позже спикер Верховной рады Руслан Стефанчук объявил, что подписал принятый в окончательном чтении закон. После него это сделал Зеленский.

«Это гарантии нормальной независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное», — прокомментировал Зеленский принятие законопроекта.

Драка и выход из фракции

Сегодняшняя работа украинского парламента впервые с начала специальной военной операции транслировалась в прямом эфире канала «Рада». Уже в начале заседания произошла потасовка.

По информации «РБК-Украина», в конфликт вступили два депутата из партии «Слуга народа».

Двое парламентариев в футболках начали драться, размахивая руками, но их быстро разняли коллеги.

«Страна.ua» утверждает, что драка случилась во время рассмотрения законопроекта о возвращении полномочий НАБУ.

Затем заседание продолжилось в обычном режиме. Но не обошлось без скандальных заявлений. Так, 32-летний депутат Дмитрий Костюк с трибуны объявил о выходе из фракции «Слуга народа» из-за ситуации с НАБУ.

«Я выхожу из депутатской фракции «Слуга народа». Это моя реакция на голосование на прошлой неделе», — сказал он.

По словам нардепа, избранного по мажоритарному округу в Житомирской области, парламентариев заставляли голосовать за проект о лишении полномочий НАБУ, угрожая уголовными делами.

«Фекалии» и «Ким Чен Зе»

В свою очередь нардеп Дмитрий Разумков потребовал обнародовать информацию о том, кто поручил голосовать за закон, урезающий полномочия НАБУ, пишет «Страна.ua».

«Вам не надоело есть фекалии?»

— обратился он к коллегам.

close УНИАН

Затем бывший премьер Украины, депутат Юлия Тимошенко раскритиковала возвращение полномочий НАБУ и САП. Она подчеркнула, что ее фракция будет голосовать только за свой закон. Кроме того, Тимошенко удостоилась неприличного жеста от депутата Сергея Власенко в виде вытянутого вверх среднего пальца.

Жесткой критике украинского президента подверг нардеп Алексей Гончаренко. На трибуне парламента он заявил, что

«Ким Чен Зе пытается строить тут диктатуру», назвал ситуацию с НАБУ «Зе Ендом» для президента и призвал Зеленского «забыть о втором сроке».

После этого депутаты проголосовали против возобновления трансляций заседаний Верховной рады. Гончаренко в своем Telegram-канале подчеркнул, что парламентарии не хотят, чтобы граждане «видели, что здесь происходит».

Примечательно, что более десяти парламентариев пытались покинуть Украину за последние несколько дней , но их не выпустили и пригрозили уголовными делами. Об этом сообщил народный депутат Артем Дмитрук.

«Каждый, кто остался внутри, знает — это конец», — написал он в своем Telegram-канале.

«Депутатов на работу!»

Перед рассмотрением законопроекта о возвращении полномочий НАБУ и САП, в Мариинском парке возле Верховной рады начали собираться участники акции протеста в поддержку антикоррупционных органов. По оценкам украинских СМИ, возле парламента собралось примерно 100 человек.

Протестующие требовали, чтобы Рада поддержала президентский законопроект. Они скандировали «Депутатов на работу!», «Независимость для НАБУ и САП!», «Власть — это народ!». Участники акции отреагировали на принятие проекта закона с одобрением и восторженными криками, после чего разошлись.

«Паническая мера»: Зеленский ограничил полномочия борцов с коррупцией. В Киеве вспыхнули протесты Киев может лишиться западной поддержки, а также навлечь на себя гнев Евросоюза, что поставит... 23 июля 10:59

Массовые протесты в стране начались 22 июля, когда Верховная рада приняла закон Зеленского, ликвидирующий независимость НАБУ и САП. Антикоррупционные органы фактически оказались подчинены Генпрокуратуре. Несмотря на негативную реакцию общества, президент подписал документ.

Но в результате давления со стороны западных партнеров Зеленский 24 июля внес в Раду новый законопроект. Он был направлен на восстановление полномочий НАБУ и САП.