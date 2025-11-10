На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-нардеп Украины связал обыски у Миндича с махинациями Хантера Байдена

Политик Олейник: обыски у Миндича могут быть связаны с Хантером Байденом
true
true
true
close
Еврейская община города Днепр

Обыски у бизнесмена Тимура Миндича, который считается одним из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского, могут быть связаны с финансовыми махинациями сына экс-лидера США Джо Байдена Хантера Байдена. Такое предположение в беседе с «Ридусом» высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Нынешний глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и бизнесмен Илон Рив Маск говорили, что Хантер Байден причастен к незаконным финансовым операциям на Украине. Вероятно, в этих махинациях замешана представительница Демократической партии Нэнси Патрисия Д'Алесандро Пелоси. Если подобные факты вскроются, это станет тяжелым ударом для демократов», — сказал политик.

Он напомнил, что в 2026 году в США пройдут выборы в конгресс. Борьба за власть, по мнению Олейника, «будет жесткой».

О том, что детективы НАБУ пришли с обысками к Миндичу стало известно 10 ноября.

В отношении Миндича ведомство ведет расследование по широкому спектру дел. В частности, бизнесмена подозревают в коррупции при закупках дронов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проворачивании преступных схем на энергорынке. Детективы прослушивают разговоры из квартиры Миндича, где он мог общаться в том числе и с Зеленским.

Ранее мэр Львова рассказал подробности о найденном в его кабинете «жучке».

