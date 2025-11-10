«Еще сильнее осложнит». Взрывы «Севпотоков» скажутся на поддержке Украины Западом

Германия собрала убедительные доказательства причастности Украины к диверсии на газопроводах «Северный поток», утверждает американская газета The Wall Street Journal. По информации издания, это может ослабить европейскую поддержку Киева и «еще сильнее осложнить» отношения между Украиной и ФРГ. Кроме того, свою роль сыграла Польша — она помогла скрыться от следствия одному из подозреваемых. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Расследование немецких детективов диверсии на газопроводах «Северный поток» может обернуться «расколом» европейской поддержки Украины, поскольку именно на нее возлагают ответственность за подрывы, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Расследование того, кто стоял за величайшим актом саботажа в современной истории — взрывом трубопроводов «Северный поток», — грозит подорвать поддержку Украины, страны, которую считают ответственной [за диверсию]», — говорится в публикации.

Кроме того, судебное разбирательство, вероятно, «еще сильнее осложнит» отношения между Украиной и Германией , так как Берлин — крупнейший финансовый донор Киева и поставщик его самых востребованных систем вооружения, особенно средств противовоздушной обороны, заметила WSJ.

По информации издания, немецкое общество «уже привыкло к мысли, что за подрывами стоял Киев». Однако на канцлера ФРГ Фридриха Мерца на фоне расследования диверсии растет давление. Тем не менее его окружение уверено, что сможет справиться с последствиями дела внутри страны, несмотря на попытки оппозиционных сил прекратить финансирование Украины.

«Дипломатические последствия могли бы быть для Германии куда проще, если бы следователи не собрали настолько убедительные доказательства против Украины», — добавила WSJ.

Диверсия на трех нитках «Северных потоков» произошла 22 сентября 2022 года, ее называют крупнейшей атакой на европейскую инфраструктуру со времен Второй мировой войны. Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

«Четкая картина»

Немецкие правоохранительные органы воссоздали «четкую картину» того, как военное украинское подразделение устроило диверсию под непосредственным руководством экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, узнала WSJ.

«Целью диверсантов было сокращение доходов России от продажи нефти и подрыв ее экономических связей с Германией», — говорится в публикации.

По информации издания, немецкие детективы подготовили почву для выдачи ордеров на арест «трех военнослужащих украинского спецподразделения и четырех ветеранов-глубоководников». Фигуранты пересекли границу с Польшей с настоящими паспортами, а затем приехали в Германию по поддельным документам. Затем они арендовали яхту «Андромеда» и добрались до «Северных потоков».

Главой диверсионной группы считается задержанный в Италии гражданин Украины Сергей Кузнецов, сейчас он находится в местной тюрьме, где объявил голодовку. Фигурант отрицает свою вину и отказался добровольно вылететь в Германию. Ожидается, что к декабрю итальянские судьи примут решение об экстрадиции Кузнецова в Гамбург. Немецкая полиция уже подготовила специальный самолет, чтобы его забрать, добавила WSJ.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец утверждает, что Кузнецов находится в критическом состоянии.

Роль Польши

Также Германия добивалась выдачи другого подозреваемого — гражданина Украины Владимира Журавлева, задержанного в Польше. Однако варшавский суд отказался выдавать его Берлину и освободил из-под стражи. Профессор права Геттингенского университета Кай Амбос в беседе с The Guardian назвал подобное решение беспрецедентным и крайне необычным для стран-членов ЕС.

Как выяснила WSJ, Польша помогла скрыться от следствия подозреваемому по делу о подрыве «Северных потоков» . Украинского водолаза, которого следователи выследили в Польше, привезли на Украину на черном BMW с дипломатическими номерами. Автомобилем управлял украинский военный атташе в Варшаве.

«Правительство Украины отказалось от комментариев. В частном порядке высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев действовал после предупреждения польского правительства», — добавило издание.

Примечательно, что польский депутат Европарламента Тобиаш Бохеньский допускал побег подозреваемого в теракте на «Севпотоках». Отвечая на вопрос ведущего радиостанции RMF FM о том, стоит ли задержанному украинцу «убежать, затеряться где-нибудь», парламентарий ответил, что именно так и решаются подобные проблемы в мире.