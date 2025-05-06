«Многие знают, кто взорвал»: Трамп исключил причастность России к диверсии на «Северных потоках»

Трамп заявил, что Россия не причастна к взрывам на «Северных потоках»

Дональд Трамп встретился с журналистами в Белом доме и заявил, что Россия и Украина «готовы урегулировать» конфликт. Он назвал значимым решение Владимира Путина объявить трехдневное перемирие и вновь раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, который «три года не разговаривал» с российской стороной. Также Трамп исключил причастность РФ к подрыву «Северных потоков» и заверил, что может выяснить, кто виновен в повреждении газопроводов.

Про «Северные потоки»

Президент США Дональд Трамп заявил, что может узнать, кто взорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», даже без проведения соответствующего расследования.

«Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам сказать [кто причастен к подрывам], не тратя много денег на расследование», — сказал политик на встрече с журналистами в Белом доме.

Он добавил, что «многие люди знают, кто взорвал» «Северные потоки». При этом американский лидер подчеркнул, что Москва к диверсии не причастна — он, как и ранее, отвергает утверждения тех, кто обвиняет в произошедшем Россию.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», проходящие из России в Германию по дну Балтийского моря, были повреждены в результате взрывов в сентябре 2022 года. Прокачку газа по ним остановили. Германские издания Suddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD называли причастными к подрыву украинцев, в Киеве эти обвинения отвергали.

Про мирную сделку

По словам Трампа, и Россия, и Украина готовы урегулировать конфликт.

«Я думаю, мы в хорошем положении, чтобы разрешить этот конфликт. Они (Россия. – «Газета.Ru») хотят его урегулировать. Украина также хочет его урегулировать», — сказал он во время беседы с журналистами в Белом доме.

Трамп вновь раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, который, по его мнению, не прилагал усилий для урегулирования украинского конфликта. «У нас был президент, который три года не разговаривал с Путиным», – посетовал он.

Республиканец также вновь заявил, что СВО можно было бы избежать, если бы в 2022 году президентом был он.

«Если бы я не был президентом, никто бы не стал урегулировать», – добавил он.

Американский лидер также подчеркнул значимость анонсированного президентом России Владимиром Путиным трехдневного перемирия ко Дню Победы. Путин объявил перемирие на период с 8 по 11 мая. Украинский президент Владимир Зеленский эту идею отверг и предложил прекратить огонь минимум на месяц. Трамп же, напротив, позитивно воспринял решение Москвы.

«Президент Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим [сроком], но на самом деле это многое, если бы вы знали, с чего мы начинали », — прокомментировал инициативу президент США.

Про папу Римского

Также Трамп заверил, что «не имеет отношения» к изображению, где он представлен в образе папы Римского. Соответствующая картинка появилась в аккаунте Трампа в соцсети Truth Social 3 мая.

«Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то нарисовал мою фотографию, на которой я одет как папа Римский, и выложил ее в интернет. Это сделал не я», – подчеркнул политик.

«Я понятия не имею, откуда она взялась. Возможно, это был искусственный интеллект, но я ничего об этом не знаю. Я посмотрел его только вчера вечером. На самом деле, моей жене оно показалось милым», — пошутил республиканец.

«Нелепый, но смертельно опасный конфликт»

Трамп также сообщил, что обсудил украинское урегулирование с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В дальнейшем лидеры условились вместе работать над решением этой проблемы.

«Я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом, чтобы положить конец этому нелепому, но смертельно опасному конфликту между Россией и Украиной — прямо сейчас», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Политик добавил, что пригласил Эрдогана в Вашингтон, а тот — позвал его в Турцию. «Во время моих (предыдущих) четырех лет на посту президента мои отношения с президентом Эрдоганом сложились отлично»,— констатировал он.

«России нужна вся Украина». Трамп заявил об «очень хороших» разговорах по урегулированию Президент США Дональд Трамп заявил, что в минувшие выходные провел «очень хорошие» разговоры... 05 мая 10:56

Эрдоган назвал разговор с Трампом «продуктивным» и «охватывающим множество тем», а самого американского президента — «дорогим другом».

Турецкий лидер указал, что высоко ценит «усилия президента Трампа по прекращению продолжающихся конфликтов и войн». Он также заверил его, что Анкара готова «оказать необходимую поддержку для установления мира, стабильности и спокойствия».