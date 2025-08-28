Правоохранительные органы Германии установили личности всех участников диверсионной группы, причастной к подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на результаты совместного расследования с другими местными СМИ — газетой Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD. По их данным, все диверсанты — граждане Украины. В связи с этим перед правительством Германии, которое активно поддерживает Киев, встают неудобные политические вопросы.

В диверсионную группу, осуществившую подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, входили семь граждан Украины, сообщает Die Zeit.

«Все коммандос, предположительно совершившие теракт, идентифицированы, на их арест выданы ордера», — говорится в публикации.

По данным издания, группа диверсантов состояла из семи человек. В нее входили четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и арестованный на прошлой неделе в Италии Сергей К., чья роль в статье не разъяснена.

Они выходили в море на небольшой яхте «Андромеда», с которой взрывчатка была доставлена непосредственно к газопроводам на 80-метровую глубину. На яхте были обнаружены их образцы ДНК и отпечатки пальцев, а также следы взрывчатой смеси октогена и гексогена, которая, по результатам анализа, совпала со следами, найденными на обломках взорванных труб.

Немецкие правоохранительные органы установили, что диверсанты прибыли в Германию с Украины через Польшу по документам на чужие имена. В статье особо подчеркивается, что украинские паспорта при этом были настоящими, из чего делается вывод, что у подозреваемых «были высокопоставленные помощники в государственном аппарате». Об этом же свидетельствует то, что вычисленный первым дайвер Владимир С., живший к тому времени в Польше, после выдачи ордера на его арест смог выехать из Варшавы в Киев на машине украинского военного атташе.

В статье рассказывается еще об одном дайвере, участвовавшем в операции по подрыву «Северных потоков». Это женщина, которую зовут Валерия Т. Сейчас ей 40 лет, раньше она преподавала в школе подводного плавания в Киеве.

«По данным ее школы дайвинга, она является рекордсменкой Украины среди женщин в глубоком дайвинге в специальной дисциплине: 104 метра. Трубы Nord Stream залегали на глубине около 80 метров», — отмечает Die Zeit.

Издание сообщает, что управлявший «Андромедой» шкипер въезжал в Германию по фальшивым паспортам на имя Михаила Попова и Юрия Котенко. По данным Die Zeit, это моряк родом из Одессы, имеющий большой опыт хождения в море: «он плавал в Таиланде, вокруг Бермудских островов, у берегов Сомали и в Карибском бассейне, несколько раз пересекал Атлантический океан и участвовал в регатах». На яхте был найден его отпечаток пальца.

«Не вписывается в политическую картину»

Die Zeit задается вопросом, «что означает успех расследования в политическом плане», и напоминает, что «старое федеральное правительство постоянно повторяло, что не будет рассматривать дело, пока оно не будет раскрыто». Теперь, когда подозреваемые официально установлены, на их арест выданы ордера — как это сочетать с обширной поддержкой Украины со стороны Германии?

«Канцелярия в настоящее время предпочитает вести себя так, как будто это был неслыханный акт вандализма. Учитывая хрупкие переговоры между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и европейцами о будущем Украины, любое дополнительное вмешательство может только навредить. «Северный поток» прямо сейчас не вписывается в политическую картину», — констатирует Die Zeit.

Что думают об этом в России

Россия недовольна ходом расследования по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил журналистам исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, российская сторона считает, что расследование движется в неверном направлении.

Как пояснил дипломат, речь идет о том, чтобы «сместить вину с тех, кто действительно стоит за этим подрывом, и представить нам неких козлов отпущения», которые, возможно, имеют отношение к этому преступлению, но, по мнению Москвы, не могли совершить его в одиночку.

«Мы недовольны этим», — сказал он.

Полянский подчеркнул, что международное расследование дела о подрыве «Северных потоков» очень важно для того, чтобы избежать повторения таких ситуаций в будущем.