«Это по-настоящему наносит ущерб». Шатдаун в США сорвал поставки оружия Украине

Шатдаун в США стал причиной срыва поставок вооружений НАТО и Украине на сумму более $5 млрд, узнал Axios. В Госдепе считают, что это наносит ущерб союзникам и партнерам Вашингтона и мешает поставкам «важнейшей техники» за рубеж. В минфине США предупредили, что экономическая ситуация в стране становится «все хуже». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вашингтон приостановил поставки вооружений на сумму более $5 млрд союзникам по НАТО, в том числе для возможной передачи Украине, из-за шатдауна (частичного прекращения работы правительства) в США, пишет портал Axios.

«Это по-настоящему наносит ущерб нашим союзникам и партнерам, а также возможностям американской промышленности доставлять большую часть этой важнейшей техники за границу», — заявил изданию высокопоставленный сотрудник госдепартамента.

По его словам, шатдаун затронул поставки ракет AMRAAM, реактивных систем залпового огня HIMARS и системы противоракетной обороны Aegis Дании, Хорватии и Польше. Axios обратил внимание, что конечный пункт назначения экспорта американского вооружения неясен, однако «поставки союзникам по НАТО часто перенаправляются на помощь Украине».

Кроме того, многие американские чиновники, которые должны контролировать поставки, были отправлены в неоплачиваемый отпуск, что и привело к замедлению темпов работы, добавило издание.

Федеральное правительство США официально прекратило свою работу 1 октября из-за разногласий республиканцев и демократов по финансированию здравоохранения. В результате сотни тысяч госслужащих остались без зарплаты, примерно 1,5 млн получили ее в неполном объеме. С 15 ноября зарплату из-за шатдауна не смогут получать даже военные. Кроме того, авиакомпании страны стали сокращать число авиарейсов.

Шатдаун длится уже 40-й день. Этот показатель побил предыдущий максимум , когда правительство США в первое президентство Дональда Трампа в 2018 году не работало 35 дней.

Опасения финансистов

Экономическая ситуация в США из-за приостановки работы правительства становится «все хуже», заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью ABC News.

«Мы увидели влияние [шатдауна] на экономику с первого же дня, но ситуация становится все хуже и хуже », — признал он.

Бессент подчеркнул, что последние два квартала текущего года Соединенные Штаты демонстрировали «потрясающую экономику». Однако в этом квартале экономический рост может сократиться вполовину, если шатдаун продолжится.

По оценкам главы минфина США, которые он приводил в середине октября, ущерб для США от приостановки работы правительства может составлять до $15 млрд в день.

Глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет разделяет опасения Бессента. В эфире телеканала Fox Business он подчеркнул, что воздействие шатдауна на экономику страны «оказалось гораздо серьезнее», чем ожидалось, потому что он длится уже продолжительное время.

Щедрость Трампа

Тем временем Трамп на фоне рекордного шатдауна пообещал выплатить каждому американцу по $2 тысячи из доходов от пошлин.

«Дивиденды не менее $2 тыс. на человека (не считая людей с высокими доходами) будут выплачены всем» , — написал он в социальной сети Truth Social 9 ноября.

В этом же посте Трамп назвал Соединенные Штаты «самой богатой и уважаемой страной в мире». По его словам, пошлины, введенные на иностранные товары, улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. При этом он назвал «дураками» тех, кто выступает против тарифов.

Штаты получают на тарифах «триллионы долларов» и вскоре начнут выплачивать свой госдолг в размере $37 трлн, добавил глава Белого дома.

Угроза протестов

В ближайшее время в США возможны демонстрации и протесты из-за «беспрецедентного» шатдауна, считает политолог и американист Рафаэль Ордуханян.

«Трамп побил собственный же рекорд, а политика его администрации и до этого вызывала недовольства у многих. Так что я уверен, что в самом ближайшем будущем начнется волна демонстраций, протестов и других акций », — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Ордуханян заметил, что некоторые теневые фонды и меценаты еще как-то поддерживают спецслужбы и армию, однако это не может продолжаться долго.

