На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США побит рекорд по продолжительности шатдауна

Шатдаун в США стал самым длительным в истории страны
true
true
true
close
Elizabeth Frantz/Reuters

Текущая приостановка работы правительства США официально стала самой длительной в истории страны, превысив предыдущий рекорд продолжительности шатдауна. Об этом пишет РИА Новости.

Шатдаун продолжается после того, как сенату не удалось одобрить законопроект по краткосрочному финансированию правительства после четырнадцатой попытки. Законодатели завершили работу и вернутся к рассмотрению вопроса в 10 утра по вашингтонскому времени.

Самый продолжительный шатдаун длился 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, что также произошло во время первого срока президентства Дональда Трампа.

Официально правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября.

В результате сотни тысяч государственных служащих остались без заработной платы, примерно полтора миллиона получили ее в неполном объеме. Если бюджет США не будет согласован до 5 ноября, текущий шатдаун может стать самым продолжительным в истории страны.

Ранее в США заявили об обсуждениях нового соглашения для окончания шатдауна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами