В США побит рекорд по продолжительности шатдауна

Шатдаун в США стал самым длительным в истории страны

Текущая приостановка работы правительства США официально стала самой длительной в истории страны, превысив предыдущий рекорд продолжительности шатдауна. Об этом пишет РИА Новости.

Шатдаун продолжается после того, как сенату не удалось одобрить законопроект по краткосрочному финансированию правительства после четырнадцатой попытки. Законодатели завершили работу и вернутся к рассмотрению вопроса в 10 утра по вашингтонскому времени.

Самый продолжительный шатдаун длился 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, что также произошло во время первого срока президентства Дональда Трампа.

Официально правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября.

В результате сотни тысяч государственных служащих остались без заработной платы, примерно полтора миллиона получили ее в неполном объеме. Если бюджет США не будет согласован до 5 ноября, текущий шатдаун может стать самым продолжительным в истории страны.

Ранее в США заявили об обсуждениях нового соглашения для окончания шатдауна.