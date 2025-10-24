Пентагон получил анонимное пожертвование более $100 млн

Пентагон получил анонимное пожертвование в размере $130 млн для выплаты компенсаций служащим во время частичной приостановки работы федерального правительства США (шатдауна). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«23 октября военное ведомство получило анонимное пожертвование в размере $130 млн», — сказал помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.

Помощник уточнил, что взнос сделали с условием, что «его используют для компенсации расходов на заработную плату и льготы военным».

По оценке Bloomberg, эта сумма сможет покрыть только небольшую часть расходов, рассчитанных на 1,3 млн действующих военнослужащих. В сентябре Пентагон потратил на зарплаты сотрудникам порядка $9,8 млрд.

23 октября сообщалось, что президент США Дональд Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов, который достиг 57 дней. Предыдущий рекорд принадлежал 39-му президенту США Джимми Картеру. При его правлении правительство приостанавливало работу пять раз за четыре года, суммарно — на 56 дней.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

