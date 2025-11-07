Из-за шатдауна в США уже отменены более 800 авиарейсов

FlightAware: в США отменили более 800 авиарейсов из-за шатдауна

Число отмененных из-за приостановки работы федерального правительства Соединенных Штатов (шатдауна) авиарейсов уже превысило 800. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специализированный портал FlightAware.

Как отмечается, в настоящее время отменено 817 рейсов, в том числе в крупнейших авиаузлах — Атланте, Вашингтоне, Далласе, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Чикаго. Ранее сообщалось об отмене около 700 рейсов.

7 ноября стало известно, что в США сократят число авиарейсов на 4% из-за продолжающейся приостановки работы правительства. Как отмечается, предписание Федерального управления гражданской авиации приведет к отмене сотен рейсов. Так, 11 ноября количество отмененных перелетов достигнет 6%, 13 ноября — 8%, а 14 ноября — 10%, что составляет тысячи рейсов в день.

Официально правительство США приостановило работу с 1 октября. Сенат не смог одобрить законопроект о краткосрочном финансировании правительства в 14 последовательных попытках. Перерыв в работе правительства продолжается уже 37 дней.

Ранее конгрессвумен Луна заявила, что шатдаун правительства США может продлиться до конца ноября.