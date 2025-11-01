Власти США не смогут выделить продовольственную помощь из-за шатдауна

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что у Белого дома нет законных полномочий для выделения средств на Программу дополнительной продовольственной помощи (SNAP) для американских граждан из-за шатдауна (временного прекращения работы правительства).

Он уточнил, что поручил юристам как можно скорее обратиться в суд с просьбой разъяснить, как можно законно финансировать SNAP.

«Этот процесс и так уже достаточно затянулся из-за того, что демократы продержали правительство закрытым до истечения срока ежемесячного платежа. Так что даже если мы получим немедленные указания, выплаты, к сожалению, будут отложены, пока штаты не получат деньги», — сообщил Трамп.

По словам президента, если суд предоставит Белому дому соответствующее юридическое указание, то он сочтет честью обеспечить финансирование, как это произошло с выплатами для американских военных и сотрудников правоохранительных органов.

Накануне политолог, член экспертного клуба «Дигория», автор Валдайского клуба Матвей Киселев высказал мнение, что шатдаун в США мог быть организован намеренно. Он отметил, что пресловутый план нынешнего американского лидера Дональда Трампа Project-2025 подразумевает коренной слом устоявшейся со времен экс-президентов Билла Клинтона и Барака Обамы системы государственного управления.

Однако, по его словам, демократы оказывают яростное сопротивление действиям главы Белого дома в этом направлении.

Ранее республиканцы призвали использовать «ядерный» вариант борьбы с шатдауном.