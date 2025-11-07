На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России не исключили возможность протестов в США из-за шатдауна

Политолог Ордуханян: в США стоит ждать волну протестов из-за шатдауна
Elizabeth Frantz/Reuters

Протесты и демонстрации из-за шатдауна в Соединенных Штатах вполне возможны в самое ближайшее время, учитывая, что конгресс пока даже не приблизился к заключению какого-то соглашения. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Это беспрецедентный шатдаун, самый длинный за всю историю. Президент Дональд Трамп побил собственный же рекорд, а политика его администрации и до этого вызывала недовольства у многих. Так что я уверен, что в самом ближайшем будущем начнется волна демонстраций, протестов и других акций», — сказал американист.

Он отметил, что некоторые теневые фонды и меценаты еще как-то поддерживают спецслужбы и армию, но и это не может продолжаться долго.

«В этом шатдауне на самом деле заинтересованы как республиканцы, так и демократы. Каждая партия использует сложившуюся ситуацию в свою пользу и не думает о том, что происходит в стране. Я думаю, что, чем ближе к промежуточным выборам, тем более накаленной будет обстановка в Штатах в целом, не только из-за шатдауна», — заключил Ордуханян.

Телеканал CNN сообщил, что на фоне шатдауна правительства США авиакомпании страны стали сокращать число авиарейсов. С 15 ноября зарплату из-за шатдауна не смогут получать даже военные.

После того как 1 октября конгресс не согласовал бюджет на следующий финансовый год, работа правительства США оказалась заблокирована. В настоящее время демократы-центристы пытаются заключить сделку с республиканцами по проекту бюджета.

Ранее Трамп призвал республиканцев немедленно прекратить шатдаун.

Второй срок Трампа
