Число увольнений в США за октябрь достигло 20-летнего максимума

В США за октябрь работодатели уволили более 153 тысяч сотрудников

В Соединенных Штатах за минувший октябрь уволили свыше 153 тысяч сотрудников (+175% в сравнении с сентябрем); это максимальный показатель за этот месяц за последние 20 лет. Об этом в своем отчете сообщила занимающаяся наймом американская компания Challenger, Gray & Christmas.

Кроме того, согласно опубликованной информации, с января по октябрь в США сократили более 1,09 млн рабочих мест, что на 65% больше, чем в 2024 году. При этом нанимать новых людей работодатели, судя по планам по найму, не торопятся.

Предполагается, что рост числа увольнений связан с сокращением расходов и внедрением изменений, связанных с искусственным интеллектом.

В октябре администрация президента Дональда Трампа приступила к обещанной ранее программе увольнений федеральных служащих в связи с продолжающимся шатдауном правительства США.

Официально правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября. Шатдаун продолжается после того, как сенату не удалось одобрить законопроект по краткосрочному финансированию правительства после четырнадцатой попытки.

Ранее американцы подали в суд на власти США из-за талонов на питание.