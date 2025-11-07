На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина намерена купить ракеты Tomahawk. Военная операция, день 1353-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1353-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
США и Украина ведут «позитивные» переговоры о возможности покупки Киевом ракет Tomahawk, заявила украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина. Дональд Трамп сообщил о подвижках в урегулировании украинского кризиса. Потеря Покровска должна стать «тревожным звонком» для Киева, пишет The Economist. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
8:18

Расчеты разведывательных беспилотных комплексов Zala подразделения БПЛА 68-го гвардейского армейского корпуса группировки войск «Центр» продолжают системную работу по выявлению военных объектов формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.

8:17

🔴Главком ВСУ Александр Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в России, пишет SHOT.

По информации Telegram-канала, счета в клиниках превысили 5 млн рублей (примерно 2,5 млн гривен).

8:11

В Харьковской области Украины уничтожен пункт запусков дальних ударных дронов ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

8:08

❗️Потеря Покровска (Красноармейска) должна стать «тревожным звонком» для Киева, пишет The Economist.

Ситуация для ВСУ «дальше может стать хуже», поскольку этот город — транспортный узел, подчеркнуло издание.

8:07

Дональд Трамп заявил о подвижках в урегулировании украинского конфликта.

«Мы еще не сделали это, но, думаю, мы добились большого прогресса», — отметил он.

8:05

Запад может «устранить» Владимира Зеленского ради прекращения конфликта на Украине, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его словам, мир с Зеленским невозможен, потому что он и его окружение относятся к партии войны.

8:03

⚡️США и Украина ведут «позитивные» переговоры о возможности покупки Киевом ракет Tomahawk, заявила украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина.

8:01

🔴Над регионами России ночью сбили 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Над Крымом уничтожили пять БПЛА, над Брянской областью — три, над Курской — два, над Калужской — один.

8:00

Сегодня 1353-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

