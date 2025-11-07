Украина намерена купить ракеты Tomahawk. Военная операция, день 1353-й

Расчеты разведывательных беспилотных комплексов Zala подразделения БПЛА 68-го гвардейского армейского корпуса группировки войск «Центр» продолжают системную работу по выявлению военных объектов формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.
🔴Главком ВСУ Александр Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в России, пишет SHOT.
По информации Telegram-канала, счета в клиниках превысили 5 млн рублей (примерно 2,5 млн гривен).
В Харьковской области Украины уничтожен пункт запусков дальних ударных дронов ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
❗️Потеря Покровска (Красноармейска) должна стать «тревожным звонком» для Киева, пишет The Economist.
Ситуация для ВСУ «дальше может стать хуже», поскольку этот город — транспортный узел, подчеркнуло издание.
Дональд Трамп заявил о подвижках в урегулировании украинского конфликта.
«Мы еще не сделали это, но, думаю, мы добились большого прогресса», — отметил он.
Запад может «устранить» Владимира Зеленского ради прекращения конфликта на Украине, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
По его словам, мир с Зеленским невозможен, потому что он и его окружение относятся к партии войны.
⚡️США и Украина ведут «позитивные» переговоры о возможности покупки Киевом ракет Tomahawk, заявила украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина.
🔴Над регионами России ночью сбили 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Крымом уничтожили пять БПЛА, над Брянской областью — три, над Курской — два, над Калужской — один.