Зеленский заявил о зачистке Купянска от «60 оставшихся русских». Что ему ответили в Минобороны?

Российские войска продвигаются в Купянске и Красноармейске (Покровске), единственный шанс на спасение для украинских военнослужащих — сдача в плен, заявили в Минобороны России. Так ведомство отреагировало на заявление Владимира Зеленского о «зачистке» оставшихся российских военных в Купянске. В Минобороны считают, что украинский президент «совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле» или, напротив, скрывает от украинцев безвыходность ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский либо «утратил связь с реальностью», либо скрывает правду от украинцев и союзников о происходящем в Купянске Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.

Так в ведомстве оценили заявление Зеленского о том, что в Купянске остается около «60 человек» — российских военнослужащих, а ВСУ зачищают город. Ключевой точкой фронта президент Украины назвал Покровск (Красноармейск) — по его словам, там сейчас до 300 россиян, которым противостоит 245-й штурмовой полк, и в последние дни у армии РФ там успехов якобы нет. Такую оценку Зеленский привел 3 ноября.

5 ноября в Минобороны заявили, что слова украинского президента могут свидетельствовать только о двух вещах. Либо он «полностью утратил связь с реальностью» и «не владеет оперативной обстановкой на земле», слушая фальсифицированные доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Либо наоборот «понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске» и пытается скрыть правду от украинцев и западных союзников ценой жизней тысяч бойцов ВСУ.

«Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в «котлах» Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на свое спасение, кроме добровольной сдачи в плен», — уточнили в Минобороны.

В сводке о ходе СВО Минобороны отчиталось, что в Купянске ВС РФ продолжают разбивать окруженную группировку противника. За последние сутки там ликвидировали до 50 украинских военнослужащих и 26 единиц техники, в том числе бронетранспортер М113 и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin». Также в Минобороны заверили, что окруженные группировки ВСУ в Купянске не имеют шансов на спасение, а могут только добровольно сдаться в плен.

Критическая ситуация

Не поверила в слова Зеленского и депутат Рады Марьяна Безуглая.

«Сейчас президент прямо говорит неправду о ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе настоящей верифицированной информации... Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.

2 ноября бывший замминистра обороны Украины Виталий Дейнега заявил, что ВСУ срочно нужно выводить войска из Покровска и Мирнограда (Дмитрова), так как они фактически потеряны.

«Если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ о выводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только утраты значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов <...>. Мы можем оказаться в ситуации, когда некому будет латать дыру в фронте, и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к противнику», — написал Дейнега.

Он добавил, что отчеты украинского генштаба все чаще оказываются сфальсифицированы. Экс-чиновник считает, что сейчас нужно спасти тех военнослужащих, которые отказываются выходить без приказа.

По данным Bild, ВСУ потеряли 80% Покровска, украинские военнослужащие уже признают поражение.

«Мы все еще боремся за 20%, но и там мы проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении; они практически окружены», — заявил изданию украинский солдат.

В Купянск позвали журналистов

В конце октября президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить проезд иностранных журналистов в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные соединения ВСУ.

«Пусть увидят, что там происходит». Путин поручил обеспечить журналистам доступ в зоны окружения ВСУ Минобороны России заявило о готовности прекратить боевые действия на 5-6 часов для обеспечения... 31 октября 00:03

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, украинские журналисты не изъявили желания съездить в «котлы»:

«Поездка не может осуществляться, потому что действительно киевский режим полностью такую возможность и предложение отверг. Чего скрывают в Киеве? Они скрывают бедственное положение войск».

Он добавил, что западные журналисты проявили большой интерес к предложению, многие действительно хотели бы съездить на фронт в эти города.