«Перевозили в строгой секретности»: отца главкома ВСУ Сырского выписали из клиники в Подмосковье

Станислава Сырского — отца главкома ВСУ — выписали из больницы в Подмосковье. У него обнаружили новообразование в головном мозге и болезнь Паркинсона, мужчина был при смерти. Украинский главнокомандующий Александр Сырский, несмотря на конфликт с семьей, оплатил дорогостоящее лечение отца и организовал его перевозку домой, во Владимирскую область. Сам он не сможет навестить отца в России, потому что объявлен в розыск.

86-летнего Станислава Сырского, отца главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, выписали из больницы в Московской области, выяснил Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, выписка прошла еще 28 октября. У отца главкома ВСУ обнаружили новообразование в головном мозге и болезнь Паркинсона. Из-за перенесенного коронавируса он оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Сырский полностью оплатил лечение отца и его транспортировку из Подмосковья во Владимирскую область, где живет мужчина. Все проходило «в условиях строгой секретности».

Сейчас Станиславу Сырскому требуется поддерживающая терапия, лечение он будет проходить дома.

Как отец Сырского попал в больницу

Родственники главнокомандующего ВСУ живут во Владимире и не общаются с сыном после начала СВО из-за принципиально разных взглядов на конфликт. Родители Сырского поддерживают российскую армию и регулярно участвуют в акции «Бессмертный полк». Брат главкома ВСУ Олег лишился работы, как он утверждал, из-за деятельности Александра, поэтому теперь дает только платные интервью, чтобы оплачивать аренду жилья и лечение отца.

Русские корни Александра Сырского Сырский родился в селе Новинки Владимирской области в семье военных. В 80-х годах его отца отправили служить в Харьков, там будущий главком ВСУ учился в школе. Он пошел по стопам отца и занялся военным делом. После распада СССР решил остаться на Украине и продвигаться там по службе.

Сырский-старший попал в больницу в тяжелом состоянии в апреле после перенесенной коронавирусной инфекции. Сперва он оказался в государственной клинике во Владимире, но там его вылечить не смогли. Александр Сырский, узнав о болезни отца, связался с родственниками и предложил оплатить лечение в частной клинике.

В мае пенсионера перевезли в Москву, а позднее — в медицинский центр в Подмосковье на реабилитацию.

По данным SHOT, сейчас Сырский-старший передвигается на коляске. Терапия помогла, он чувствует себя гораздо лучше. Лечение обошлось примерно в 2,5 млн рублей. Станислав Сырский лежал в отдельной палате, его везде сопровождала супруга. Один месяц подобного медицинского обслуживания стоил около миллиона рублей. Олег Сырский подтвердил, что деньги на лечение перевел его брат, однако отказался уточнить, когда именно они поступили на счет — до или после начала СВО.

Он также выразил готовность отказаться от денег и публично отвергнуть брата, чтобы его семью не считали врагами народа. В Госдуме в то же время призвали проверить, точно ли деньги Сырского пошли на лечение его отца, а не на организацию теракта в РФ.

Сам Александр Сырский не сможет приехать к своему отцу в Россию, так как в этом случае он сразу же будет задержан. Главкома ВСУ объявили в розыск в мае 2023 года.