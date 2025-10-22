«Трамп клюнет на эту удочку». Как в России отнеслись к мирному плану ЕС

Западные СМИ сообщили, что Евросоюз совместно с Киевом разрабатывает план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. В рамках этого предложения одну из главных ролей должен сыграть американский президент Дональд Трамп. Как в Москве отреагировали на мирную инициативу ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Агентство Bloomberg сообщило, что несколько европейских стран совместно с Украиной сформулировали план урегулирования конфликта, который предусматривает поэтапное снятие санкций с России. Новый документ состоит из 12 пунктов по завершению боевых действий по нынешней линии фронта.

План подразумевает, что после прекращения огня произойдет возвращение всех детей на Украину и обмен пленными. После этого Россия и Украина начнут переговоры об управлении занятыми войсками территориями, которые де-юре останутся непризнанными.

Реализацию плана планируется возложить на «Совет по вопросам мира» под руководством президента США Дональда Трампа.

Кроме того, согласно инициативе, Украина получит гарантии безопасности, а также возможность ускоренного вступления в ЕС. Россия получит постепенное снятие санкций, а около $300 млрд замороженных активов Центробанка РФ будут возвращены Москве, но только после согласия участвовать в восстановлении Украины.

В свою очередь агентство Reuters пишет, что основа нового плана Евросоюза — скорейшее прекращение огня.

«Как и в предыдущих предложениях, Евросоюз потребует гарантий безопасности для Украины, включая обеспечение максимально возможной мощи украинских вооруженных сил, а также финансовой помощи для восстановления и разработки дорожной карты для вступления в ЕС», — говорится в статье.

В России на предложение по заморозке линии соприкосновения отреагировали скептически. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что скорейшее перемирие на Украине будет противоречить договоренностям, достигнутым между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже. Он пояснил, что главное — устранить первопричины конфликта.

«Сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать, а там пускай история рассудит. Понимаете, если так просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта», — сказал Лавров.

По его мнению, перемирие не только позволит наращивать военные поставки, но и даст Киеву возможность продолжать «террористические действия» против гражданской инфраструктуры и населения России.

Верим — не верим

Предложение Евросоюза о новом мирном плане и создании «Совета по вопросам мира» может быть полезной идеей для ускорения украинского урегулирования, заявила «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова.

«По-моему мнению, в любых мирных переговорах по Украине все-таки должна участвовать Европа, так как именно она продолжает финансирование Киева и предоставляет оружие для ВСУ. Однако тут возникает другая проблема — позиция европейских стран весьма разномастная, каждый из европейских лидеров хочет одеяло перетянуть на себя», — сказала депутат.

По ее мнению, если Трамп действительно сможет выразить единое мнение Европы или назначит одного политика, который сможет это сделать, то это будет лучшим вариантом.

«Трамп все-таки человек решительный и хочет войти в историю как международный медиатор. Так что в его энтузиазме можно не сомневаться. Если он поддержит идею Евросоюза, то еще и сделает процесс мирного урегулирования публичным, покажет, что никаких междусобойчиков с Москвой у него нет», — пояснила Журова.

Депутат подчеркнула, что главными в процессе мирного урегулирования по-прежнему должны оставаться позиции России и Украины, но «для Москвы действительно будет проще вести диалог не со всем Евросоюзом, а с Трампом или одним представителем от ЕС».

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам, российский дипломат Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что не стоит делать поспешных выводов относительно плана, полный текст которого даже не был представлен российской стороне.

«Мы должны получить полный текст предложения ЕС и затем дать время нашим профессионалам во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для изучения. После того как российская сторона поработает над предложениями, можно будет давать какие-то оценки. Пока что это просто слухи, которые транслируются в СМИ», — заключил Карасин.

Глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов призвал не воспринимать разрабатываемый план как попытку действенно урегулировать украинский конфликт.

«Не стоит рассматривать новый мирный план ЕС как реальное стремление разрешить конфликт на Украине, так как предложенные двенадцать пунктов все еще очевидно неприемлемы для России и, соответственно, даже не будут обсуждаться. То есть это снова попытка закончить противостояние таким образом, будто бы Россия проиграла. Относиться к этому плану как серьезному документу для дальнейшей дипломатической работы нет смысла», — сказал политолог «Газете.Ru».

Однако у этого плана есть другая задача, которую необходимо выполнить европейцам, и, по мнению Лукьянова, они могут быть в этом весьма успешны.

«ЕС и Украина видят, что американская сторона очень хочет любым способом завершить конфликт. Трампа мало волнует, как этот конфликт закончится и что будет после его окончания, ему важен результат. И в этом контексте его раздражают обе стороны. Трамп считает, что Путин и Зеленский мешают ему получить звание миротворца, потому что продолжают стоять на своих позициях. И тут Евросоюз очень удачно решает разработать мирный план, чтобы задобрить Вашингтон», — пояснил Лукьянов.

По его мнению, Европа пытается переформулировать позицию и показать, что ЕС и Украина «очень даже готовы к миру и готовы реализовывать план, в рамках которого отдают лидирующие позиции американскому президенту». Таким образом всю вину за продолжение конфликта на Украине вновь перекладывают на Россию, заключил Лукьянов.

Приманка для Трампа

Газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС отмечает, что план Украины и ее европейских союзников по завершению конфликта предполагает создание «Совета по вопросам мира» под председательством президента США для сохранения американской поддержки Киева.

«Украина и ее европейские союзники готовят план мирного соглашения, который позволил бы сохранить поддержку США в будущих переговорах с Россией после неоднозначных сигналов из Белого дома о готовности президента США Дональда Трампа поддержать территориальные требования Москвы», — говорится в материале.

Предполагается, что «Совет по вопросам мира» будет создан по образцу аналогичного органа на Ближнем Востоке, который «должен курировать ситуацию в секторе Газа в рамках мирного плана между Израилем и ХАМАС».

Политолог Геворг Мирзаян считает, что Евросоюз предложил Трампу возглавить «Совет по вопросам мира» на Украине, чтобы «задобрить» его.

«Дональд Трамп клюнет на эту удочку по нескольким причинам. Первая причина — это тщеславие американского президента. Сделав такое предложение, Европа показывает, что она будет действовать не самостоятельно, и отдает Трампу корону главы этого совета. Трамп же любую корону на голову наденет, для него это элемент внутренней самолегитимизации», — сказал политолог «Газете.Ru».

Вторая причина, по которой Трамп согласится поддержать предложение Евросоюза, — это уже четкий политический расчет для давления на Россию, полагает Мирзаян.

«Трамп хочет использовать консолидированную европейскую позицию для давления на Россию. «Совет по вопросам мира», который будет действовать под его руководством, должен позволить ему эффективно продавливать Москву на какие-то уступки. То есть в рамках этого мирного плана три разные позиции — американская, украинская и европейская — объединятся против России», — заключил эксперт.