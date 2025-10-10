На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мир наступит скоро». Мелания Трамп получила письмо от Путина

Мелания Трамп сообщила о получении ответного письма Владимира Путина
true
true
true
Мелания Трамп получила ответное письмо Владимира Путина о защите детей. Первая леди США подчеркнула, что между ней и российским лидером установился «открытый канал связи». По ее словам, Москва и Вашингтон за минувшие сутки обеспечили воссоединение с родителями восьми детей с Украины. Кроме того, Мелания помогла вернуть с Украины российскую девочку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин ответил на письмо первой леди США Мелании Трамп о защите детей. Об этом супруга американского президента Дональда Трампа заявила в ходе выступления в Белом доме.

«Многое произошло с тех пор, как президент Путин получил мое письмо <…>. Он письменно на него ответил, продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей, проживающих в России», — сказала она.

По словам Мелании, с тех пор между ней и российским лидером действует «открытый канал связи». Представитель первой леди США напрямую работает с командой российского лидера: на протяжении последних трех месяцев стороны участвовали в нескольких неформальных встречах и телефонных разговорах. Все это «в духе доброй воли», заметила супруга Трампа.

«Я надеюсь, что мир наступит скоро. Он может начаться с наших детей», — добавила она.

Путин получил письмо Мелании во время саммита России и США на Аляске 15 августа. Первая леди США в своем послании призвала президента России защитить детей «одним росчерком пера».

Миссия Мелании

За минувшие сутки Москва и Вашингтон обеспечили воссоединение с родителями восьми детей с Украины, рассказала Мелания. В ближайшем будущем стороны намерены воссоединить с семьями еще большее число украинских детей.

«Кроме того, я выразила озабоченность относительно тех, кто был несовершеннолетним в то время, когда был перемещен из-за войны, но после этого достиг совершеннолетия и сейчас находится в России», — сказала первая леди США.

Она подчеркнула, что Москва согласилась организовать воссоединение с семьями тех, кому недавно исполнилось 18 лет.

Мелания обратила внимание, что считает своей миссией «оптимизировать и обеспечить прозрачный обмен информацией о здоровье всех детей», пострадавших в результате украинского конфликта, а также «содействовать регулярному воссоединению детей с семьями».

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире «Первого канала» уточнила, что с 2022 года со своими семьями на Украине были воссоединены 122 ребенка.

«С 2022 года к нам поступало большое количество списков… Только в 122 ситуациях потребовалось наше включение, 122 ребенка были воссоединены со своими близкими на Украине», — рассказала она.

Первая леди США, помимо прочего, помогла российской девочке вернуться с Украины домой, сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«В рамках своей огромной гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться с Украины и воссоединиться со своей семьей», — отметил он в социальной сети Х.

О своевременности письма

Первой леди США нужно было писать обращение к российскому лидеру с призывом защитить детей еще 11 лет назад, поскольку «сегодня этот надрыв кажется сильно запоздалым», считает военный корреспондент Александр Коц.

«Госпожа Трамп, это было 11 лет назад. Когда росла и ширилась «Аллея Ангелов» в Донбассе. Но взрослые дяди на Западе были слишком увлечены проектом «АнтиРоссия», чтобы это замечать», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Коц напомнил, что экс-президент Украины Петр Порошенко в те годы говорил, что дети Донбасса будут «сидеть в подвалах», а украинские — ходить в школу. И именно США 11 лет назад запустили на Майдане «страшный маховик», а европейцы это дружно поддержали, добавил военкор.

В июне помощник президента России Владимир Мединский заявил, что власти Украины делают шоу из темы похищений детей, чтобы произвести впечатление на «сердобольных европейцев». Он подчеркнул, что никто детей не похищал: российские солдаты, рискуя жизнью, спасли ребят с передовой, а Москва передает детей родителям, если удается их отыскать.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров позже сообщил, что большинство «детей» из списка, переданного в ходе переговоров в Стамбуле украинской стороной, оказались либо взрослыми, либо вне территории РФ.

