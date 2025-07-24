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Львова-Белова заявила об отсутствии у РФ данных о части детей из списка Киева

Львова-Белова: у РФ нет данных о нахождении в стране части детей из списка Киева
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что российские правоохранительные органы не обладают информацией о местонахождении на территории Российской Федерации части детей, которые числятся в украинском списке, переданном в ходе переговоров в Стамбуле.

Львова-Белова отметила, что в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле российской стороне был передан список, содержащий 339 фамилий детей, которые, предположительно, находятся в России.

Она сообщила, что работа со списком, полученным в ходе переговоров в Стамбуле, ведется с момента его поступления, и что большая часть лиц, указанных в списке, являются совершеннолетними или детьми, проживающими со своими родителями или другими близкими родственниками на территории России. При этом она добавила, что по части детей у правоохранительных органов отсутствует информация об их нахождении на территории РФ.

Детский омбудсмен также отметила, что некоторым детям удалось воссоединиться с близкими при содействии ее аппарата еще до получения списка, и что работа по воссоединению детей с их семьями продолжается.

На прошлой неделе Львова-Белова объявила, что при содействии российской стороны и посредничестве Катара планируется возвращение еще 11 детей к их родственникам на Украину.

Ранее Львова-Белова помогла 13-летнему мальчику вернуться с Украины в РФ к родителям.

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