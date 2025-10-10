СМИ раскрыли, кого отпустили в России после освобождения главы «Sputnik Азербайджан»

Российская сторона освободила бывшего руководителя Театра сатиры Мамедали Агаева в обмен на освобождение Баку исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Незадолго до этого помощник президента России Юрий Ушаков рассказал газете «Коммерсантъ» о том, что в Баку освободили арестованного в июле журналиста Картавых. Сообщалось, что Москва, в свою очередь, освободила одного из граждан Азербайджана, задержанного на территории РФ.

29 августа Таганский районный суд Москвы арестовал Агаева на два месяца. Дело заслуженного работника культуры проходило по статье о мошенничестве в особо крупном размере — фигуранту грозило до 10 лет лишения свободы.

В ходе расследования выяснилось, что Агаев совместно с соучастниками создал схему по хищению денежных средств театра. При ее реализации, по данным прокуратуры, был причинен ущерб в размере 20 млн рублей.

Ранее Путин пообещал Алиеву сохранить динамику развития отношений с Азербайджаном.