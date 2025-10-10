На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ раскрыли, кого отпустили в России после освобождения главы «Sputnik Азербайджан»

Mash: в России освобожден гражданин Азербайджана, экс-глава Театра сатиры Агаев
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российская сторона освободила бывшего руководителя Театра сатиры Мамедали Агаева в обмен на освобождение Баку исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Незадолго до этого помощник президента России Юрий Ушаков рассказал газете «Коммерсантъ» о том, что в Баку освободили арестованного в июле журналиста Картавых. Сообщалось, что Москва, в свою очередь, освободила одного из граждан Азербайджана, задержанного на территории РФ.

29 августа Таганский районный суд Москвы арестовал Агаева на два месяца. Дело заслуженного работника культуры проходило по статье о мошенничестве в особо крупном размере — фигуранту грозило до 10 лет лишения свободы.

В ходе расследования выяснилось, что Агаев совместно с соучастниками создал схему по хищению денежных средств театра. При ее реализации, по данным прокуратуры, был причинен ущерб в размере 20 млн рублей.

Ранее Путин пообещал Алиеву сохранить динамику развития отношений с Азербайджаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами