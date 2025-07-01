В Баку арестовали двоих из восьми задержанных россиян

Суд в Баку арестовал двоих из восьми задержанных россиян на четыре месяца

Двое из восьми граждан России, которых ранее задержали в Баку, арестованы судом на срок четыре месяца. Об этом сообщает Media.az.

В публикации отмечается, что Сабаильский районный суд под председательством судьи Ульвии Шукуровой приговорил двух человек к четырем месяцам предварительного заключения. Они подозреваются в транзите наркотиков из Ирана, их обороте, а также в кибермошенничестве.

До этого портал Report.az сообщил, что в Баку ликвидировали две организованные преступные группы (ОПГ) с участием россиян, подозреваемые в транзите наркотиков из Ирана, интернет-торговле и кибермошенничестве. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по факту противоправных действий указанных лиц.

30 июня в Баку были задержаны исполнительный директор бакинского филиала Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. По данным издания Minval, азербайджанские правоохранители заподозрили, что российские журналисты — агенты ФСБ под прикрытием.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание журналистов РФ в Азербайджане.