Россия и Азербайджан начали переговоры о возобновлении работы Русского дома в Баку

Шевцов: Россотрудничество и Баку контактируют по поиску решения по Русскому дому

Россотрудничество находится в переговорном процессе с азербайджанской стороной по поиску решения для возобновления работы Русского дома в Баку. Об этом в интервью РИА Новости сообщил замглавы агентства Павел Шевцов.

«Мы видели, что вчера была позитивная беседа президентов двух стран. Мы надеемся, что по ее итогам в том числе будет открыт наш Центр и продолжится полномасштабное гуманитарное взаимодействие между нашими странами», — заявил он.

По словам Шевцова, в течение всей кризисной ситуации между государствами Россотрудничество с посольством и МИД России «не переставали взаимодействовать с азербайджанской стороной».

До этого руководитель Россотрудничества Евгений Примаков назвал глупыми обвинения азербайджанских СМИ о том, что Русский дом в Баку занимался шпионажем.

В феврале российские власти получили от Азербайджана уведомление о прекращении работы Русского дома в Баку. Формальным поводом стало отсутствие регистрации в качестве юридического лица. При этом глава Россотрудничества заявил, что организация в течение многих лет пыталась добиться регистрации, но все обращения игнорировались.

Ранее в МИД России сообщили о визите дипломатов к главе офиса Sputnik Азербайджан.