«Первая ласточка»: В СПЧ оценили освобождение главы «Sputnik Азербайджан» из СИЗО в Баку

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева в разговоре с «Газетой.Ru» назвала освобождение главы «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых хорошим сигналом. Правозащитница не исключила, что в ближайшее время будут освобождены и остальные задержанные россияне.

«Это очень хороший сигнал. В идеале хотелось бы, чтобы одновременно были освобождены все остальные ребята. Тем более, что кому-то из них нужна серьезная медицинская помощь, и это делать лучше дома, а не в условиях бакинской тюрьмы. Как бы то ни было, ждем, наблюдаем. Не исключено, что в самое ближайшее время все-таки они тоже будут освобождены. В любом случае, это уже значительный шаг в перед. И думаю, что Игорь Картавых — первая ласточка», — сказала Меркачева.

10 октября стало известно, что исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, арестованного в Баку в июле текущего года, освободили из СИЗО. Как уточняет РИА Новости, Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. Решение было принято накануне встречи президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе.

Журналистов издания «Sputnik Азербайджан» задержали в Баку 30 июня. 1 июля главу редакции Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова отправили под стражу на четыре месяца.

Кроме того, 1 июля в Баку задержали и отправили под арест еще восемь граждан России, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

