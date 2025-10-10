На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава редакции «Sputnik Азербайджан» Картавых освобожден

Власти Баку освободили главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых
Нина Зотина/РИА Новости

Исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, арестованного в Баку в июле текущего года, отпустили на свободу. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По информации издания, переговоры об освобождении журналиста велись на уровне помощников президента. Решение было принято накануне встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева перед саммитом «Россия – Центральная Азия» в Душанбе.

Российская сторона, в свою очередь, освободила одного из граждан Азербайджана, задержанного на территории РФ.

30 июня в Азербайджане задержали журналистов издания «Sputnik Азербайджан». 1 июля главу редакции Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова отправили под стражу на четыре месяца.

Кроме того, 1 июля в Баку задержали и отправили под арест еще восемь граждан России, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее Путин пообещал Алиеву сохранить динамику развития отношений с Азербайджаном.

